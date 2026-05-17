Anuncian la 5ta. Gala de Atletismo 2026

El atletismo potosino volverá a la actividad con la realización de la Quinta Gala de Atletismo 2026 de la Liga Diamante San Luis Potosí, evento que se ha consolidado como uno de los proyectos deportivos más importantes para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y atletas máster en la entidad.

La competencia se celebrará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 08:30 horas en el Centro de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis, donde se espera la participación de atletas provenientes de distintos clubes y municipios del estado.

La convocatoria contempla categorías promocionales, juveniles y máster, tanto en la rama femenil como varonil, ofreciendo pruebas de pista y campo que permitirán a los participantes demostrar su nivel competitivo en diferentes especialidades.

Entre las pruebas programadas destacan los 100, 150, 300, 600 y 800 metros planos, además de caminata, relevos, salto de longitud, salto de altura, impulso de bala y circuitos promocionales dirigidos a categorías infantiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse vía WhatsApp o mediante el correo electrónico. El donativo de participación será de 100 pesos por atleta y 200 pesos para equipos de relevos.

Los organizadores señalaron que uno de los principales objetivos de este proyecto es fomentar el atletismo como una herramienta de formación integral para las nuevas generaciones, promoviendo valores como la disciplina, la constancia, el respeto y el trabajo en equipo.

Asimismo, destacaron que la Liga Diamante se ha convertido en un espacio accesible para el desarrollo del deporte potosino, brindando la oportunidad a atletas de diferentes municipios y clubes de competir en instalaciones de calidad y bajo una organización profesional.