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Arsenal remonta y vence a Chelsea

Superó la mayor prueba en su defensa al título de la Premier

Por AP

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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      MANCHESTER.- Arsenal superó la mayor prueba hasta ahora de su defensa del título de la Liga Premier al remontar el domingo para vencer 2-1 a Chelsea.

      Martin Odegaard anotó el gol de la victoria a los 50 minutos en el Emirates Stadium, después de que Morgan Rogers le hubiera dado a Chelsea una temprana ventaja.

      Kai Havertz empató en la primera mitad para Arsenal, que mantiene un registro perfecto tras tres partidos y quedó igualado en la cima de la clasificación con el Manchester City.

      "De principio a fin fue un placer ver a nuestro equipo jugar y competir. El peligro que creamos, las actuaciones individuales sobresalientes también, el ambiente dentro del estadio fue algo grandioso de presenciar", dijo Mikel Arteta, el técnico de Arsenal.

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      El titubeante inicio de temporada del Manchester United continuó con un empate 2-2 en Everton, pese a que se puso en ventaja dos veces en la visita al Hill Dickinson Stadium.

      Odegaard hizo el gol decisivo cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando definió con frialdad desde dentro del área.

      "Fue un partido enorme, un rival duro, realmente difícil para nosotros contra un equipo muy bueno", comentó el volante noruego. "Encajar temprano nunca es ideal, pero nuestra reacción fue de primer nivel, podríamos haber marcado algunos goles más y obtuvimos nuestra recompensa.

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