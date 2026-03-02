Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras 8 jornadas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La

del

de la Liga MX llegó a su fin el sábado pasado con la goleada (1-4) que le propinaron losen el Estadio Ciudad de los Deportes.De esta manera, ya se fue la mitad del actual torneo, por lo que cada vez se vuelven más interesantes cada uno de los partidos,De momento, eles el, gracias a losque ha conseguido tras las primeras ocho fechas y a que las Chivas dejaron que se les escapara de sus manos el primer lugar, con su derrota (2-0) ante el Toluca.En la, es decir, los, se encuentran, los Diablos Rojos, el Rebaño, los Pumas, el Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América.Mientras el, el, el Tijuana y el Necaxa siguen de cerca a dichos equipos, con la esperanza de arrebatarles uno de los puestos de la Liguilla.Por su parte, el, el, el FC Juárez, el Mazatlán y el Querétarode los ocho primeros escalones, aunque están más cerca del último lugar.Eles el club que se encuentra en ely que, prácticamente, ya se despidió de la oportunidad de avanzar a la Fiesta Grande; aunque, matemáticamente, todavía tiene posibilidades.En las estadísticas individuales, ladelse encuentra en una; los centrodelanteros sueñan con quedarse con el trofeo dedel futbol mexicano.¿Cómo marcha ladelde la Liga MX tras la· Armando González | Chivas | Cinco goles· José Paradela || Cuatro goles· Paulinho | Toluca | Cuatro goles· Salomón Rondón | Pachuca | Cuatro goles· Juninho | Pumas | Cuatro goles· Lucas Di Yorio || Cuatro goles· Diber Cambindo || Cuatro goles· Facundo Almada | Mazatlán FC | Tres goles· Marcelo Flores | Tigres | Tres goles· Julián Carranza | Necaxa | Tres goles· Mateo Coronel | Querétaro | Tres goles· Ángel Correa | Tigres | Tres goles· Julián Carranza | Necaxa | Tres goles· Kevin Castañeda | Tijuana | Tres goles· Arturo González | Atlas | Tres goles· Adalberto Carrasquilla | Pumas | Dos goles· Agustín Oliveros | Necaxa | Dos goles· Agustín Palavecino || Dos goles· Álvaro Angulo | Pumas | Dos goles· Brian Rodríguez | América | Dos goles· Carlos Rodríguez || Dos goles· Carlos Rotondi || Dos goles· Daniel Aguirre | Chivas | Dos goles· Diego Lainez | Tigres | Dos goles· Denzell García | FC Juárez | Dos goles· Édgar Guerra || Dos goles· Esteban Lozano || Dos goles· Fran Villalba || Dos goles· Germán Berterame || Dos goles· Ezequiel Bullaude || Dos goles· Fran Villalba || Dos goles· Gabriel Fernández || Dos goles· Iker Fimbres || Dos goles· Jhojan Julio | Querétaro | Dos goles· Jordan Carrillo | Pumas | Dos goles· José Rodríguez | FC Juárez | Dos goles· Oussam Idrissi | Pachuca | Dos goles· Sergio Canales || Dos goles· Tomás Badaloni | Necaxa | Dos goles· Víctor Dávila | América | Dos goles· Helinho | Toluca | Dos goles· Juan Brunetta | Tigres | Dos goles· Óscar Estupiñán | FC Juárez | Dos goles· Robert Morales | Pumas | Dos goles· Uros Djurdjevic || Dos goles