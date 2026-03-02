Atlético de San Luis va por respiro ante Mazatlán en el Lastras

Este martes a las 21:00 horas, el Atlético de San Luis recibe a los cañoneros del Mazatlán en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La escuadra potosina llega tras perder frente al Puebla (0-1), mientras que los morados sumaron su segunda victoria al vencer al Pachuca (1-0).

Los pupilos de Guillermo Abascal suman dos derrotas consecutivas, se colocan en el lugar 14 del General resultado de dos victorias, un empate, cinco derrotas por lo que suman 7 unidades.

Por su parte, los cañoneros del Mazatlán llegan motivado a este enfrentamiento después de ganar en la jornada 8. Suman siete puntos y se encuentran en la posición 16.

Ambos equipos saldrán por la victoria, ya que necesitan sumar de a tres para seguir en la pelea por un lugar en la próxima fase del campeonato.

El juego podrá verse por VIX, ESPN y Disney+.