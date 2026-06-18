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Astros vencen a los Tigres de Detroit

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Astros vencen a los Tigres de Detroit
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      HOUSTON.- El dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y un sencillo impulsor, Peter Lambert permitió apenas una carrera con dos hits y los Astros de Houston vencieron el miércoles 4-2 a los Tigres de Detroit el miércoles.

      El cubano Yordan Álvarez amplió a 24 juegos su racha embasándose y anotó al puertorriqueño Christian Vázquez con un doble para llegar a 55 carreras impulsadas en la temporada.

      Lambert (6-4) retiró a nueve de sus primeros 10 bateadores. Permitió un sencillo abriendo la cuarta entrada a Dillon Dingler, y luego retiró a 11 en fila antes del jonrón solitario de Kerry Carpenter en la séptima. Terminó con siete entradas, cinco ponches y no dio bases por bolas.

      Peña conectó un jonrón en la tercera entrada ante Casey Mize (2-4). Álvarez pegó su doble en la quinta para poner el juego 2-0.

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      Mize hacía su primera apertura desde que salió de la lista de lesionados tras lidiar con una inflamación en el aductor derecho. Retiró a ocho de los primeros nueve bateadores que enfrentó antes de que Peña conectara su cuarto jonrón de la temporada.

      Mize permitió tres carreras con seis hits, ponchó a tres y dio una base por bolas en 4 2/3 entradas.

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