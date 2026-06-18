Astros vencen a los Tigres de Detroit

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

HOUSTON.- El dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y un sencillo impulsor, Peter Lambert permitió apenas una carrera con dos hits y los Astros de Houston vencieron el miércoles 4-2 a los Tigres de Detroit el miércoles.

El cubano Yordan Álvarez amplió a 24 juegos su racha embasándose y anotó al puertorriqueño Christian Vázquez con un doble para llegar a 55 carreras impulsadas en la temporada.

Lambert (6-4) retiró a nueve de sus primeros 10 bateadores. Permitió un sencillo abriendo la cuarta entrada a Dillon Dingler, y luego retiró a 11 en fila antes del jonrón solitario de Kerry Carpenter en la séptima. Terminó con siete entradas, cinco ponches y no dio bases por bolas.

Peña conectó un jonrón en la tercera entrada ante Casey Mize (2-4). Álvarez pegó su doble en la quinta para poner el juego 2-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mize hacía su primera apertura desde que salió de la lista de lesionados tras lidiar con una inflamación en el aductor derecho. Retiró a ocho de los primeros nueve bateadores que enfrentó antes de que Peña conectara su cuarto jonrón de la temporada.

Mize permitió tres carreras con seis hits, ponchó a tres y dio una base por bolas en 4 2/3 entradas.