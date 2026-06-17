RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Carmina Costero Simion efectuó con alegría su primera comunión.

Acompañada de sus papás:Esteban Costero y Paula Simion llegaron a la ceremonia religiosa en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Invitó de padrinos a Mauricio Torres Corzo y Regina Nieto.

El presbítero deseó a la niña que su vida sea de amor a su familia, su prójimo y a Dios.

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Días previos a recibir el segundo sacramento de la Iglesia, Carmina festejó sus once años con una albercada.

En una atmósfera multicolor con sus invitados disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Eso sí, ¡qué energía!