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Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México

La Federación de Corea del Sur solicitó a FIFA investigar el supuesto intento de espionaje.

Por El Universal

Junio 17, 2026 08:36 p.m.
A
Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, la Selección Mexicana y su símil de Corea del Sur enfrentarán un partido en el que está en juego mucho más que tres puntos. El liderato del Grupo A podría definirse en el Estadio Guadalajara y la tensión entre países aumentó, particularmente después del supuesto intento de espionaje al ser observado un dron sobrevolando las instalaciones de Verde Valle, donde entrenan los Tigres de Asia.

      Intento de espionaje con dron en Verde Valle

      Si bien el dispositivo fue detectado de inmediato por el equipo de seguridad, se solicitó la intervención de la Guardia Nacional para atender el inesperado incidente y lograron neutralizar el dron a través de sistemas de interferencia electrónica, lo que provocó el descenso del aparato tecnológico sobre el campo de entrenamiento.

      Reacción oficial y solicitud de investigación

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      Sin embargo, de acuerdo con medios asiáticos, la Federación de Corea del Sur habría elevado una solicitud a FIFA para investigar a fondo el incidente.

      En la previa del partido, el director técnico Hong Myung-bo habló al respecto y expresó su malestar sobre lo ocurrido.

      "Mientras entrenábamos efectivamente había un dron sobrevolando, nos enteramos ahora. Afortunadamente lo que pasó fue antes de que empiece la práctica y nuestro desarrollo de nuestras tácticas, así que no nos afectó, pero sí es cierto que nos estábamos preparándonos y que lo ocurrido fue lamentable", manifestó.

      Al ser cuestionado sobre el aspecto táctico del partido, las diferencias entre el Tricolor y República Checa, así como la estrategia para enfrentar este encuentro, Myung-bo aseguró que "Chequia y México son dos equipos diferentes, su estilo es distinto entre ambos, esta semana, con mis jugadores, hemos compartido distintas perspectivas, distintos análisis, sabemos que México es muy fuerte y vamos a tener que jugar bien".

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