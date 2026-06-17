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Congreso de Jalisco pospone iniciativa contra reclutamiento forzado

La Comisión de Puntos Constitucionales no logró quórum para discutir la propuesta que sanciona el reclutamiento forzado de menores.

Por El Universal

Junio 17, 2026 09:47 p.m.
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Congreso de Jalisco pospone iniciativa contra reclutamiento forzado
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      Legislar sobre reclutamiento forzado no es prioridad para los diputados de Jalisco que, a pesar de los indicios de que muchas de las personas desaparecidas en el estado han sido obligadas a incorporarse a las filas de la delincuencia organizada, mantienen atascada una iniciativa que tipificaría ese delito, al menos cuando haya menores involucrados.

      Comisión de Puntos Constitucionales no logra quórum para discutir iniciativa

      La iniciativa promovida por la legisladora Mónica Magaña (MC) desde agosto de 2025 sería discutida este miércoles por la Comisión de Puntos Constitucionales para posteriormente enviarla al pleno del Congreso, sin embargo, cuatro de los seis legisladores que conforman la comisión no asistieron y obligaron a posponer la discusión por falta de quorum.

      La sesión estaba programada para las 11:00 horas y en un primer momento se presentaron la presidenta Norma López (Morena), José Luis Tostado (MC), María del Refugio Camarena (PRI), Isaías Cortés (PAN), Miguel de la Rosa (Morena) y Alejandro Puerto (sin partido); sin embargo, hubo un desacuerdo al votar el orden del día debido a la propuesta hecha por De la Rosa para retirar tres dictámenes que también se discutiría.

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      Al no lograr un primer acuerdo, la presidenta de la comisión dio por terminada la sesión y citó a una nueva para el mismo miércoles a las 13:00 horas, sin embargo, a esa sesión solo llegaron ella y el diputado Puerto.

      "De nueva cuenta me da pena y tristeza ver que a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales no les interesa legislar para resolver los intereses que afectan al pueblo de Jalisco", señaló la diputada López e indicó que no hay justificación para las ausencias.

      Propuesta y contexto del reclutamiento forzado en Jalisco

      La iniciativa sobre reclutamiento forzado que se discutiría ha pasado por un proceso de parlamento abierto durante 10 meses y propone penas de 10 a 15 años de prisión por reclutamiento forzado de menores, aunque ha sido criticada por no tipificar el delito cuando las víctimas potenciales son mayores de edad.

      Desde agosto de 2025 la Fiscalía de Jalisco identificó que la red de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se extiende por lo menos a los estados de Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

      Este martes el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el CJNG apoyaba a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, enviando personal para librar la batalla que mantienen con la facción del grupo delictivo leal a Ismael "El Mayo" Zambada.

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