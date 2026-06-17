Banxico anuncia simplificación de transferencias desde celular en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- La Asociación de Bancos de México (ABM) consideró que las medidas anunciadas por el Banco de México este miércoles para simplificar y estandarizar las transferencias electrónicas desde aplicaciones móviles representan un avance para acelerar la digitalización del sistema financiero y reducir la dependencia del efectivo en el país.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, el organismo destacó que los cambios facilitarán una experiencia más uniforme para los usuarios, con transferencias más intuitivas, rápidas y sencillas, independientemente de la institución financiera utilizada.

La ABM señaló que la homologación de criterios técnicos y de usabilidad reducirá fricciones operativas, impulsará la adopción de pagos digitales y fortalecerá la confianza en las transferencias electrónicas.

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Entre los cambios anunciados por Banxico, resalta que a mediados de diciembre, todas las instituciones de crédito tendrán la misma aplicación para que los usuarios puedan hacer pagos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su teléfono móvil.

Detalles confirmados

Con esto, de acuerdo con el banco central, se van a homogeneizar las operaciones de las plataformas independientemente de cada banco, con el fin de reducir el uso de dinero en efectivo.

"Esta homologación es relevante porque reduce fricciones operativas, facilita la adopción de pagos digitales y fortalece la confianza de los usuarios en las transferencias electrónicas. Los cambios buscan que el envío de dinero desde aplicaciones móviles tenga una experiencia más clara, uniforme y accesible para el público", dijo ABM.

Además, destacó la creación del nivel de cuenta simplificada 2 Bis, orientado a pequeños comercios, que permitirá recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, con un límite de tres mil UDIs para depósitos en efectivo, favoreciendo que una mayor parte de las operaciones se realice por medios digitales.

El organismo afirmó que las medidas beneficiarán tanto a millones de usuarios que ya utilizan transferencias electrónicas como a pequeños comercios y personas físicas con actividad económica, al ofrecerles productos acordes con sus necesidades operativas.

Añadió que las cuentas Nivel 2 Bis podrán abrirse en línea, sin necesidad de presentar RFC y únicamente con una identificación oficial y comprobante de domicilio, con lo que se busca ampliar la inclusión financiera y facilitar la incorporación de más negocios al ecosistema de pagos digitales.

De acuerdo con la ABM, las modificaciones fortalecen tres objetivos estratégicos para el sistema financiero: una mayor inclusión financiera, una mayor aceptación de pagos digitales y una menor dependencia del efectivo.

El organismo sostuvo que estos cambios contribuirán a una economía más formal y con mayor trazabilidad, además de permitir que más personas construyan historial financiero y accedan al crédito.