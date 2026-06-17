logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz

Luis Ángel López, reportero de Vanguardia, fue asesinado en Poza Rica tras denunciar hostigamiento policial.

Por El Universal

Junio 17, 2026 09:29 p.m.
A
Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- La asociación civil Artículo 19 exigió a las autoridades de México no desestimar la labor periodística de Luis Ángel López Valdés en las líneas de investigación por su asesinato, esto porque la víctima había denunciado hostigamiento policial.

      Artículo 19 exige justicia y protección para periodistas

      A través de un comunicado, pidió a funcionarios de Veracruz y federales dar con los responsables, que sean identificados y llevados ante la justicia.

      "Se llama a la Fiscalía (General del Estado) de Veracruz (a) investigar de manera diligente, exhaustiva e independiente el asesinato de Luis Ángel López Valdés, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, considerando la denuncia interpuesta por el propio periodista".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Contexto y antecedentes del caso

      López Valdés, quien era reportero de la sección policíaca del medio local de comunicación "Vanguardia" de Veracruz, fue asesinado en la colonia Cazones, localizada en el municipio de Poza Rica, en Veracruz, el pasado 11 de junio.

      Antes de su asesinato, había denunciado hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad y, a partir del 5 de febrero de 2026, contaba con medidas básicas de protección, dadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), consistente en apoyo de ámbito social.

      En el comunicado Artículo 19 recordó que, en Veracruz, del 2000 a la actualidad, han ocurrido 33 asesinatos y siete desapariciones de reporteros, lo cual convierte al estado como uno de los más letales para ejercer el periodismo.

      Solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR) analizar la carpeta de investigación y atraerla.

      Además, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgar inmediatamente medidas de protección a familiares y Luis Ángel López Valdés y los reporteros de dicho medio de comunicación.

      Cabe decir que, a este asesinato, se suma la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, suscitado en el municipio de Nanchital, Veracruz, el pasado 2 de junio por parte de, al menos, tres hombres armados. A la fecha se desconoce su paradero.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz
      Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz

      Artículo 19 exige no desestimar labor de periodista asesinado en Veracruz

      SLP

      El Universal

      Luis Ángel López, reportero de Vanguardia, fue asesinado en Poza Rica tras denunciar hostigamiento policial.

      TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México
      TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México

      TEPJF ratifica pérdida de afiliados a Morena en México

      SLP

      El Universal

      Sala Superior del TEPJF confirma que Morena perdió más de 93 mil afiliados duplicados con otras organizaciones.

      Kenia López Rabadán llama a defender soberanía nacional tras dichos de Trump
      Kenia López Rabadán llama a defender soberanía nacional tras dichos de Trump

      Kenia López Rabadán llama a defender soberanía nacional tras dichos de Trump

      SLP

      El Universal

      La presidenta de la Cámara de Diputados pide unidad institucional para responder a señalamientos internacionales.

      CNTE reanuda diálogo con Segob tras protestas y agresiones
      CNTE reanuda diálogo con Segob tras protestas y agresiones

      CNTE reanuda diálogo con Segob tras protestas y agresiones

      SLP

      El Universal

      Docentes denunciaron hostigamiento y amenazas durante movilización en Ciudad de México este 17 de junio.