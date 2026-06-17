EU retira 20 mil visas a transportistas mexicanos por inglés

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Las nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos (EU) para dar y mantener visas de trabajo a los operadores de camiones de carga, provocaron que 20 mil mexicanos se quedarán sin visa de trabajo al no tener el nivel de inglés que les exigían, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

EU retira visas a transportistas mexicanos por requisito de inglés

Augusto Ramos Melo dijo que de acuerdo con la American Trucking Association (ATA) de abril del 2025 a abril del 2026 se retiraron 20 mil visas de trabajo a mexicanos y 10 mil a personas de otras nacionalidades, es decir, 30 mil de un total de 194 mil visas.

Esa salida de operadores, que tiene que ver con una disposición de abril de 2025 de la Casa Blanca por la que se exige a los conductores el dominio del inglés, provocó un incremento en el costo de los fletes en territorio estadounidense, explicó en conferencia de prensa.

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Sobre el destino de los conductores dijo: "...sabemos que regresaron todos ellos a México están en el lado mexicano, ha sido difícil el rastreo de todos ellos para también saber si están trabajando ya en México, en esta misma profesión o no, es parte del muestreo que vamos a estar sacando".

Impacto económico y operativo en el autotransporte

En conferencia al dar a conocer su informe a los 100 días de que tomó posesión del cargo, Ramos Melo dijo que por el aumento de costos del diésel los transportistas pagaron en el 2025 un estimado de 22 mil 15 millones de pesos de sobrecosto, lo que incluye a las 250 mil empresas del Servicio Público Federal.

Dijo que a nivel mundial, el impacto por el aumento de los combustibles fue de 20%, pero en México fue inferior, por el apoyo que dio el gobierno para mantener el diésel en 27 pesos el litro.

El líder de los autotransportistas anunció que lanzarán el programa "Canacar Protege", un esquema de denuncias anónimas alineado al Sistema Nacional Anticorrupción del gobierno federal, por el cual se busca documentar de manera segura y confidencial los actos de corrupción, abusos en el camino y conductas irregulares de la autoridad.

Ramos Melo se refirió a los robos que sufre el autotransporte, sobre lo que dijo que bajaron en 17% comparado con el 2025.

Añadió que a mayo de enero a mayo del 2025 fueron 2 mil 707 robos y de enero a mayo del 2026, la cifra fue de 2 mil 255 robos, un 17% menos.

Sin embargo, dijo que los robos con violencia este año ascendieron a mil 289, que son más que los 966 que fueron sin violencia.

"La gran mayoría de los robos en el autotransporte de carga en México son con violencia. Eso es lo que no podemos aceptar y permitir porque estamos hablando de vidas humanas", comentó.

Por eso, dijo que se entabló una línea directa de diálogo con el gobierno federal, porque si bien bajó, "no estamos contentos por la alta violencia que tiene el robo al autotransporte".

Añadió: "Nosotros somos los ojos de las carreteras. Nosotros somos los que sabemos en dónde están pasando estos robos. Nosotros sabemos dónde están incluso esas mercancías robadas y vehículos robados, pero nosotros no somos los que tenemos armamento para poder combatirlos. Nosotros solamente podemos colaborar con información que podemos compartir de las carreteras...".

Dijo que otro problema que tiene el sector es la edad de los operadores, porque el 30% tiene más de 55 años y solo 30% son menores a 25 años, lo que provocará que de aquí al 2030 haya 15 mil conductores menos, que se sumarán al déficit de 90 mil que ya existe.