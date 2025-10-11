logo pulso
Atlante ya puede ascender a la Liga MX

¿Qué pasó con el ascenso y descenso en México?

Por El Universal

Octubre 11, 2025 12:30 p.m.
A
Atlante ya puede ascender a la Liga MX

Este viernes el Atlante compartió un comunicado donde anunciaron la aprobación del proceso de certificación de la Federación Mexicana de Futbol para poder ascender a la Liga MX.
A través de redes sociales, los Potros compartieron que "por tercer año consecutivo, nuestra institución aprobó el proceso de certificación para poder aspirar a ascender a la Liga MX. Tras presentar la carpeta requerida y cumplir a cabalidad con todos los requisitos del Comité de Certificación, por unanimidad, se determinó que nuestro equipo mantendrá su calidad de club certificado dentro de la categoría".
Actualmente, el Atlante - que cumple 11 años en la división de plata del futbol mexicano - ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Expansión MX con 19 puntos y este sábado a las 21:00 horas, enfrentará a los Dorados con la intención de sumar tres puntos que los catapulten al segundo lugar.
Finalmente, señalaron que "el Atlante mantiene su compromiso de respetar siempre las reglas, tiempos y criterios que dicte la FMF para aspirar al ascenso".
¿Qué pasó con el ascenso y descenso en México?
El ascenso y descenso fue suspendido en 2020, luego de un acuerdo de la Asamblea de Dueños de los 18 equipos de la Liga MX, bajo el pretexto de que eran pocos los equipos del ascenso que podían justificar sus finanzas y mantener una economía estable. Entonces, se decidió que por seis temporadas no habría ascenso y descenso y que los equipos de la segunda categoría recibirían un subsidio económico para regularizar la economía de los clubes.
Actualmente, gracias a una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el pasado 4 de septiembre, se estableció que el ascenso y descenso regresaría a la Liga MX para temporada 2026-27, después de la Copa del Mundo.
Cabe recordar que el TAS intervino en la disputa gracias a la apelación de seis equipos (Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros) para regresar de manera inmediata la promoción en el futbol mexicano. Inicialmente, el Atlante integró la lista de equipos que apelaron; sin embargo, retiraron su apelación.
Sin embargo, "el equipo del pueblo" aún no puede festejar su regreso a Primera División.
Los estatutos señalan que cuatro clubes deben cumplir requisitos de una certificación, y que alguno de esos cuatro, tiene que ganar uno de los dos torneos del año y el partido de Campeón de Campeones. Si solamente hay dos o menos equipos certificados, nadie ascendería.

