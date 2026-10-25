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Atlas espera ante Puebla superar el trago amargo

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Atlas espera ante Puebla superar el trago amargo
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      México.- La semana no ha sido fácil para Atlas y Puebla, quienes deberán sacudirse de las golizas recibidas a mitad de semana e intentar sumar unidades en su enfrentamiento correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 que se llevará a cabo este domingo en el estadio Jalisco.

      Los Rojinegros sufrieron a lo grande luego de recibir en el Jalisco al América y caer 2-5 en la segunda peor goliza del torneo (la anterior la vivió frente a Toluca en la fecha 8 con el mismo resultado).

      De nada sirvió el buen trabajo que hasta el momento ha hecho Hernán Crespo. Ahora, los Zorros deberán demostrar que son un digno contrincante y que sus números actuales no son resultado de la casualidad.

      Con 21 unidades, luego de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, Atlas cayó a la sexta posición de la tabla general, pero no está lejos de los primeros lugares, pues las Águilas suman 27 puntos y Chivas y Cruz Azul, 23.

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      Por su parte, los Camoteros también vivieron la peor noche del torneo, luego de caer 1-4 frente a Monterrey en un encuentro que parecía no ser tan tormentoso, pero que terminó evidenciando las carencias de Puebla frente a equipos más grandes. Atorados en 16 unidades, tras cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, los resultados negativos los han mandado a la parte media de la tabla y de momento se ubican en la posición 13 de la tabla, empatados con Pumas y Atlético de San Luis.

      La última ocasión en que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 1 del Clausura 2026 cuando los Zorros se impusieron en casa 1-0. El partido de la fecha 14 se realizará este domingo 25 de octubre en el estadio Jalisco en punto de las 17:00 hora centro.

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