Atlas rescata la igualada ante Mazatlán

México.- Gracias a un penal de último minuto, los Rojinegros del Atlas rescataron el empate (1-1) ante los Cañoneros del Mazatlán en un partido bueno en el estadio El Encanto.

Tras un primer tiempo de lucha, pero con pocas ocasiones de gol, Mazatlán impuso condiciones y constantes llegadas, pero con poca claridad.

Los visitantes de apoco hilvanaban jugadas, pero se perdían a la entrada del área cañonera. Creca del final tuvo la oportunidad de irse al frente, pero Nicolás Benetti falló un penal estrellando su tiro en el poste derecho de Camilo Vargas.

Para la parte complementaria, Mazatlán siguió insistiendo en busca de la ventaja y pudo hacerlo, pero la figura de Vargas lo impidió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue hasta el minuto 86 que los Cañoneros marcaron el gol gracias a Facundo Almada.

Parecía que el triunfo estaba en la bolsa, pero se agregaron 9 minutos de compensación.

Y fue hasta el 104, más de lo pactado, que Atlas logró el empate gracias a otro tuiro penal marcado por Uros Durdevic.