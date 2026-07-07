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Atleta potosino al Mundial de Karate

Saúl Martínez, oriundo de Pozos, representará a México en Rumania

Por Romario Ventura

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Atleta potosino al Mundial de Karate
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      El karateca poceño Saúl Alejandro Martínez Herrera, de 14 años de edad, representará a México en el 14.º Campeonato Mundial de Karate de la World Union of Karate-Do Federations (WUKF), que se llevará a cabo del 22 al 26 de julio en Rumania, luego de conseguir su clasificación como campeón nacional.

      El joven deportista vivirá su tercera participación consecutiva en un Campeonato Mundial organizado por la Federación Nacional de Artes Japonesas en México, consolidándose como una de las promesas del karate mexicano.

      Su primera experiencia internacional se dio en el Mundial celebrado en Monterrey, Nuevo León; posteriormente compitió en Suecia, y ahora buscará destacar en territorio rumano enfrentando a los mejores exponentes de esta disciplina.

      Saúl Alejandro Martínez Herrera ostenta el grado de cinta negra 1.º Dan y practica karate desde los seis años de edad. A lo largo de su trayectoria ha construido un destacado palmarés gracias a la disciplina, constancia y dedicación que ha mostrado dentro y fuera del tatami.

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      Además de su preparación deportiva, el joven cursa el segundo grado de secundaria, combinando sus estudios con un exigente programa de entrenamiento que le ha permitido competir al más alto nivel.

      Con su clasificación al Campeonato Mundial WUKF 2026, Saúl Alejandro buscará poner en alto el nombre de México y de San Luis Potosí, enfrentando un nuevo reto internacional que representa un paso importante en su desarrollo como atleta de alto rendimiento.

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