Bélgica elimina a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026

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SEATTLE (AP) — Las esperanzas estadounidenses de avanzar lejos en la ronda de eliminación directa del Mundial que coorganiza quedaron destrozadas el lunes, cuando Charles de Ketelaere aportó un doblete y una asistencia al triunfo de Bélgica por una goleada de 4-1 en los octavos de final.

Bélgica domina y avanza a cuartos de final

Los Diablos Rojos desnudaron las deficiencias defensivas de los estadounidenses para instalarse en los cuartos de final. De paso, sucumbió el último coanfitrión de este Mundial que quedaba con vida, tras las eliminaciones de Canadá y México.

"No fue nuestro día", reconoció el técnico Mauricio Pochettino. "No se trata de poner excusas, porque no demostramos lo que este equipo normalmente es capaz de mostrar. Esa es la realidad".

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Aunque Estados Unidos contó con la ayuda de la decisión que hizo posible la presencia del delantero estelar Folarin Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja fue levantada la víspera por la FIFA de manera controversial, fue la defensa la que flaqueó.

Los zagueros estadounidenses cometieron crasos errores en dos goles durante la primera mitad. Una pifia garrafal del portero Matt Freese les regaló a los belgas un tercer gol al inicio del complemento.

Romelu Lukaku, quien entró como suplente en la segunda parte, anotó el último gol de Bélgica en el tercer minuto del tiempo añadido.

En busca de su primer título mundial, Bélgica eliminó a Estados Unidos en los octavos de final por segunda vez en 12 años y extendió su racha invicta a 18 partidos. Los dirigidos por Rudi García enfrentarán el viernes a España, monarca de 2010, en Inglewood, California, en busca de un boleto a las semifinales contra Francia o Marruecos.

Malik Tillman empató el marcador 1-1 a mitad del primer tiempo con su segundo gol de tiro libre del torneo, pero los estadounidenses volvieron a verse en desventaja apenas 61 segundos después del saque de reanudación.

Reacciones y lesiones tras la derrota

El argentino Pochettino, descargó su frustración pateando un estante frente al banquillo, lo que provocó que cuatro botellas de agua salieran volando.

"Tenemos que aprender. Es un proceso. Debemos analizar este partido y entender por qué no lo afrontamos de la misma manera que el resto del Mundial", aceptó Pochettino. "A lo mejor la explicación sea sencilla: no fue nuestro día, ni en lo colectivo ni en lo individual. Desde luego que el máximo responsable soy yo".

La estrella estadounidense Christian Pulisic sólo pudo observar desde el banquillo después de lesionarse el pie derecho cuando golpeó un botín del capitán belga Youri Tielemans en un intento de remate a los 52 minutos. Pulisic se resintió del pie inmediatamente y fue reemplazado siete minutos más tarde.

Después de ganar tres partidos en un Mundial por primera vez en este torneo ampliado de 48 selecciones, Estados Unidos fracasó en su intento de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2002. Cayó ante Bélgica por séptima vez consecutiva desde una victoria en el primer Mundial en 1930.

Los estadounidenses han perdido 11 de sus últimos 12 partidos contra rivales europeos, ganando sólo su duelo de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina.

Una generación talentosa encabezada por Pulisic, Westin McKennie y Tyler Adams sólo cumplió parcialmente su objetivo de elevar el estatus del fútbol, más cerca del de la NFL, el béisbol de las Grandes Ligas y la NBA.

De Ketelaere puso a Bélgica en ventaja en el octavo minuto, la primera vez en el Mundial de este año que Estados Unidos recibió el primer gol.

El gol de Tillman a los 31 despertó a una multitud de 66.925 espectadores, mayormente vestidos de rojo, blanco y azul en el Lumen Field, pero De Ketelaere apagó de inmediato el entusiasmo y asistió en el tanto de Hans Vanaken a los 57 después de que Freese perdió el control del esférico frente a su arco.

Las seis selecciones de la CONCACAF han sido eliminadas. Los tres países sede, Estados Unidos, México y Canadá cayeron en los octavos de final.

Y todos los invitados a los cuartos de final proceden de Europa, Sudamérica y África, reforzando la percepción de debilidad de la CONCACAF y Asia.

Bélgica, que dejó a las estrellas Jérémy Doku y Kevin DeBruyne en el banquillo, presionó desde el inicio y expuso a una defensa que era considerada el punto débil de los estadounidenses.

Dodi Lukébakio metió un largo pase diagonal al rincón opuesto, que derivó en el gol de apertura. Leandro Troussard controló el balón y su centro fue bloqueado por Alex Freeman, antes de elevarse.

Freeman cabeceó el balón hacia el área penal. Timothy Castagne fue tras él y enganchó un pase al centro alrededor de Chris Richards. De Ketelaere se coló entre Tim Ream y Antonee Robinson y con el pie derecho desvió el balón hacia el arco descubierto.

Pochettino extendió los brazos, como si preguntara:"¿Qué está pasando?.

Tillman anotó después de que Brandon Mechele derribó a Balogun a unos 25 metros del arco. El disparo de Tillman se desvió en la cabeza de Vanaken hacia la izquierda del portero Thibaut Courtois, quien se había vencido a la derecha.

Troussard superó a Sergiño Dest para sacar un centro y De Ketelaere saltó más que Ream para un remate de cabeza lejos del alcance de Freese a los 33 minutos. Consiguió así su octavo tanto internacional.

Bélgica construyó una ventaja de dos goles cuando Mechele bombeó un balón largo que Freese controló con el pecho tras dos botes. El arquero dudó con un toque, luego se apresuró y pateó el balón, estrellándolo en De Ketelaere.

Vanaken remató de primera desde unos 35 metros. El balón entró tras pegar en Ream, quien intentó despejar sin el apoyo adecuado.

"Todos pudieron darse cuenta que no pudimos enchufarnos al partido desde el arranque", lamentó Pochettino.

Lukaku ingresó a los 67 y anotó después de que Bélgica le arrebató el balón a Richards.

Sólo hubo un infortunio para Bélgica. Vanaken reemplazó a Amadou Onana a la mitad del primer tiempo, luego que el volante sufrió una lesión de rodilla, la cual es grave a juicio de García.