Ataque a buque petrolero en estrecho de Ormuz frente a Omán

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un buque petrolero que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Ataque a buque petrolero en estrecho de Ormuz

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán, de quien se cree que ha atacado a otros buques que navegan por una ruta cercana a la costa omaní a pesar de las advertencias de Teherán de que sólo su ruta era segura.

Estados Unidos busca a toda costa continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, reducir la escala del controversial programa nuclear de Teherán y poner fin permanente a la guerra. Los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington y posteriores represalias de Irán contra otras naciones de la región, aumentando el riesgo de una escalada.

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Muere ayatolá Ali Jamenei y se suspenden negociaciones

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta que se realicen los funerales del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en las primeras horas del conflicto. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad chií de Qom, donde será honrado el martes.

El más reciente ataque en el estrecho

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz.

Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades estaban investigando.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho deben usar sus rutas aprobadas.

"Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desatención de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz tendrá una respuesta inmediata y contundente de las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de las embarcaciones infractoras", señaló el comunicado iraní.

También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho "tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva".

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.