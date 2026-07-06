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Nacional

Presidente de Suiza llega a México para visita oficial

México y Suiza celebran 80 años de relaciones basadas en confianza y cooperación.

Por El Universal

Julio 06, 2026 08:42 p.m.
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Presidente de Suiza llega a México para visita oficial
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este lunes 6 de julio llegó a México el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien se prevé que se reúna la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo miércoles.

      Visita oficial y recepción en México

      Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto.

      "El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones", destacó la SRE.

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      Relación bilateral y próximos encuentros

      En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezará la visita oficial a México del también ministro de Economía.

      Recientemente, México y Suiza celebraron 80 años de relaciones y señalaron que comparten "una sólida amistad basada en confianza, diálogo y cooperación".

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