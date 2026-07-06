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Cuba sufre apagón nacional: UNE activa protocolos de recuperación

Provincias como Villa Clara y La Habana reciben energía parcial mediante microislas para servicios prioritarios.

Por AP

Julio 06, 2026 09:10 p.m.
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Cuba sufre apagón nacional: UNE activa protocolos de recuperación
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      LA HABANA (AP) — Cuba sufrió un apagón nacional el lunes mientras su red eléctrica continúa deteriorándose en medio del severo cerco energético que Estados Unidos impuso a la isla hace seis meses.

      Acciones de la autoridad

      La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la causa de la caída en el Sistema Energético Nacional (SEN) que se produjo en el mediodía aún no ha sido determinada.

      En su cuenta de X, el Ministerio de Energía y Minas indicó que comenzaron a activarse los "protocolos de recuperación", lo que significa que se irán armando pequeñas "islas" de corriente para dar energía a áreas priorizadas como hospitales.

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      Cuba atraviesa desde comienzos de esta década una fuerte crisis económica y social que se agudizó tras el cerco energético impuesto por el presidente Donald Trump en enero y que impide la llegada del crudo que la isla necesita para mover toda su economía y sobre todo la generación de electricidad. Cuba apenas produce el 40% del combustible que consume.

      Trump y su secretario Marco Rubio dijeron que buscan cambios económicos y políticos en la isla. Cuba denunció que la asfixia es un "castigo colectivo".

      Impacto en la comunidad

      En los últimos meses los cubanos han sufrido apagones de más de 20 horas diarias que derivaron en la paralización del transporte, la reducción de las jornadas laborales, la cancelación de vuelos y el deterioro de casi todas las áreas.

      Por la tarde, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que había microsistemas funcionando y medios de prensa locales indicaron que al menos en la provincia de Villa Clara —al este de la capital— se estaba entregando corriente a los hospitales.

      Igualmente se reportaron conexiones parciales o "microislas" de servicio eléctricos en las provincias de Holguín, Granma, Matanzas y La Habana. No se ofreció un tiempo estimado para el restablecimiento del SEN.

      En las calles la preocupación por el tiempo que podría pasar sin fluido eléctrico crecía.

      "Es incierto...Lo que toca es esperar a ver qué pasa", dijo a The Associated Press Richard Valdés, de 40 años. "No es la primera vez. Ahora esto es sin agua, sin gas, sin nada hasta que lo restablezcan".

      Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló la responsabilidad de la política de Trump.

      "Mientras EE.UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a #Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN", expresó el mandatario en su cuenta de X. " Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida".

      Una caída nacional del sistema como la el lunes ocurrió en marzo, pero desconexiones regionales han estado golpeando a la población. En las últimas semanas los apagones rondaron el 70% del territorio nacional en la hora pico y la situación se ha agravado por las altas temperaturas del verano.

      En las últimas semanas se reportaron además problemas en la central termoeléctrica Antonio Guiteras –la más importante del país— por falta de mantenimiento asociado a la falta de presupuesto para conseguir piezas en el extranjero, lo que obligó a sacarla de la línea.

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