Con la "conciencia tranquila", Cristiano Ronaldo se va de su último Mundial tras caer ante España

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ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Cristiano Ronaldo salió del campo tras su último partido de la Copa del Mundo en las filas de Portugal con una expresión estoica en el rostro y apenas un leve indicio de emoción. Hizo un breve saludo con una mano para reconocer a los aficionados que lo aclamaban.

Cristiano Ronaldo y su despedida en la Copa del Mundo

Y manifestó la misma sensación que ha tenido tras derrotas anteriores.

"Triste... es normal después de quedar eliminado así", comentó el astro, quien tras el partido se cubrió brevemente los ojos con la mano derecha.

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La sexta y última Copa del Mundo para la superestrella de 41 años terminó el lunes con una derrota por 1-0 ante la rival fronteriza España en un partido de octavos de final.

"Lo he dado todo, he dado lo mejor de mí, y me voy con la conciencia tranquila", compartió Cristiano. "Así son el fútbol y la vida de un futbolista. A veces ganas y a veces pierdes".

Detalles del partido y legado de Cristiano Ronaldo

Cristiano, el único jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas y el líder histórico de tantos internacionales con 146, confió el día anterior en que éste no fuera su último partido en esta participación. Añadió que quería disfrutarlo al máximo.

Pero reiteró entonces —y de nuevo tras la derrota ante España— que ésta era su última actuación en el torneo que se disputa cada cuatro años. Lo más lejos que llegó en una Copa del Mundo fueron las semifinales en su debut de 2006.

En cuanto a sus otros planes, no estaba listo para darlos a conocer.

"Sí, fue mi última Copa del Mundo, pero sobre todo lo demás tendré tiempo para pensarlo, para estar con mi familia, y no tomar ninguna decisión en caliente y seguir adelante con la vida", mencionó.

Cristiano estuvo cerca de anotar en la primera mitad ante España cuando el guardameta Unai Simón realizó una impresionante atajada con un salto.

Ése fue uno de sus tres disparos. Dos de ellos fueron a puerta, incluido aquel en el que Simón aún estaba en el aire cuando estiró el brazo hacia atrás para atrapar el balón con ambas manos. El luso conectó una chilena con el pie derecho después de que un cabezazo de su compañero João Félix rebotó en el hombro de Simón.

"Es un ejemplo, un modelo a seguir. Es alguien a quien debemos celebrar. Estamos hablando de un ícono del fútbol", elogió el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. "No hay muchos Cristianos Ronaldos por ahí. Creo que debemos darle las gracias. Su sueño era ganar la Copa del Mundo y lo hizo como un ejemplo increíble en el vestuario".

Portugal nunca había ganado un gran torneo internacional antes de Cristiano. El primero fue la Eurocopa de 2016, antes de sumar títulos de la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

La despedida de Cristiano en el mayor escenario del fútbol llegó ocho años después de que consiguió un triplete en una Copa del Mundo a los 33 años. Eso lo convirtió en el más veterano en lograrlo, y la marca se mantuvo así hasta el 16 de junio, cuando Lionel Messi, con 38 años, marcó tres goles para Argentina en una victoria por 3-0 sobre Argelia.

El "hat trick" del portugués llegó en un empate 3-3 con España en el debut dentro de la fase de grupos, considerado uno de los mejores partidos del torneo, aunque ninguna de las dos potencias llegó a la fase de eliminación directa.

Marcó tres goles en esta Copa del Mundo, y sus 11 en total están empatados en el noveno lugar de la lista histórica.