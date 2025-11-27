logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Fotogalería

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlético de Madrid multado y sancionado por UEFA

La UEFA impone multa y prohibición de boletos a aficionados del Atlético de Madrid por comportamiento discriminatorio.

Por AP

Noviembre 27, 2025 06:15 p.m.
A
Atlético de Madrid multado y sancionado por UEFA

NYON, Suiza (AP) — El Atlético de Madrid recibió una multa y quedó bajo una penalización condicional por la UEFA el jueves como castigo por el comportamiento racista de sus aficionados en el partido de la Liga de Campeones contra Arsenal.

El club español fue acusado de "comportamiento racista y/o discriminatorio" debido a que sus aficionados hicieron ruidos de dinero y saludos nazis durante la derrota 4-0 en Londres el mes pasado.

Los aficionados del Atlético han dirigido previamente abusos raciales similares hacia Vinícius Junior, el delantero brasileño del Real Madrid de raza negra.

La UEFA multó al Atlético con 30.000 euros (35.000 dólares) y ordenó que se le prohíba adquirir boletos a los aficionados para un partido europeo de visita, lo cual quedó durante un periodo de prueba de un año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Atlético también debe pagar una multa de 10.000 euros (11.600 dólares) por los aficionados que lanzaron objetos en el estadio de Arsenal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atlético de Madrid multado y sancionado por UEFA
Atlético de Madrid multado y sancionado por UEFA

Atlético de Madrid multado y sancionado por UEFA

SLP

AP

La UEFA impone multa y prohibición de boletos a aficionados del Atlético de Madrid por comportamiento discriminatorio.

¿Checo Pérez dejó sin trabajo a piloto de F1?
¿Checo Pérez dejó sin trabajo a piloto de F1?

¿"Checo" Pérez dejó sin trabajo a piloto de F1?

SLP

El Universal

Mick Schumacher encuentra nuevo rumbo en la IndyCar tras no ser seleccionado por Cadillac en la F1.

Papá de Benavidez arremete contra Canelo Álvarez
Papá de Benavidez arremete contra Canelo Álvarez

Papá de Benavidez arremete contra "Canelo" Álvarez

SLP

El Universal

André Jardine confía en la determinación de las Águilas
André Jardine confía en la determinación de las Águilas

André Jardine confía en la determinación de las Águilas

SLP

El Universal

El técnico confía en el potencial del equipo para revertir la situación