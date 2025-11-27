logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Papá de Benavidez arremete contra "Canelo" Álvarez

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 12:52 p.m.
A
Papá de Benavidez arremete contra Canelo Álvarez

Una de las peleas que más especulación ha generado en el mundo del boxeo en los últimos años es la de Saúl "Canelo" Álvarez contra David Benavidez. Combate que supuestamente no se ha dado porque el tapatío no ha querido.
Ante todo lo que se han dicho estos dos peladores, se le sumó recientemente el padre y entrenador de David Benavidez, quien después de la victoria de su hijo el pasado 22 de noviembre, se encargó de mandarle un mensaje a "Canelo".
¿Qué dijo el papá de David Benavidez sobre el "Canelo" Álvarez?
El padre del Monstruo Mexicano aseguró que si Saúl Álvarez no acepta pelear con su hijo, su legado quedará manchado de por vida. Esto debido a que muchos esperan a que se efectúe este combate, pero hasta la fecha se ha evitado.
El intercambio de indirectas entre los dos ha sido constante en los últimos años. Luego de que Benavidez se volvió el retador por excelencia de las 168 libras, todo apuntaba de que Canelo sería un eventual rival. Sin embargo, el tapatío dejó la división y subió a las 175.
"Creo que cuando Canelo vio la pelea empezó a ver a David mejorando. Quizás se escondió en su armario o algo así, para ser sincero y estaba aterrorizado, porque la persona a la que 'Canelo' no quiere enfrentarse es David Benavidez, el 'Monstruo Mexicano'", aseguró José Benavidez Sr para Fight Hub TV.
"Así que creo que esa sería su sombra por el resto de su vida, porque todos saben que ese era el peleador al que necesitaba enfrentarse y no quería hacerlo", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papá de Benavidez arremete contra Canelo Álvarez
Papá de Benavidez arremete contra Canelo Álvarez

Papá de Benavidez arremete contra "Canelo" Álvarez

SLP

El Universal

André Jardine confía en la determinación de las Águilas
André Jardine confía en la determinación de las Águilas

André Jardine confía en la determinación de las Águilas

SLP

El Universal

El técnico confía en el potencial del equipo para revertir la situación

Árbitra mexicana denuncia insultos y violencia en redes
Árbitra mexicana denuncia insultos y violencia en redes

Árbitra mexicana denuncia insultos y violencia en redes

SLP

El Universal

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para verlo
Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para verlo

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para verlo

SLP

El Universal

Gabriel Milito afronta su primera Liguilla en el fútbol mexicano