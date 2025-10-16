Atlético San Luis busca romper su mala racha ante un Atlas en ascenso

Tras la pausa por la Fecha FIFA la Liga MX retoma sus actividades y este viernes el Atlético San Luis, que trae una racha de tres derrotas, buscará retomar el camino de la victoria ante un Atlas que viene al alza y trata de engancharse al tren de la clasificación.

Y es que los Rojinegros de Diego Cocca ligan dos triunfos y están cerca de ingresar a zona de play-inn; después de un mal comienzo los resultados parecen llegar justo a tiempo para cerrar el campeonato y pelear por llegar a la Liguilla.

Hasta la fecha 12 el Atlas tiene 13 puntos (3 ganados, 4 empatados, 5 perdidos, 21 goles a favor, 17 en contra); el San Luis apenas suma 10 unidades (3 triunfos, 1 igualado, 8 descalabros, 17 goles a favor, 20 en contra); es decir, por números su duelo no es muy atractivo, pero la necesidad de puntos por ambas partes puede resultar en un buen espectáculo en el Alfonso Lastras.

El español Guillermo Abascal no ha dado con la tecla, sus dirigidos han padecido mucho y parece que al final de la temporada no alcanzarán ni la repesca; su rival en turno muestra mejor desempeño y si no se aplican, pueden sufrir otro descalabro en su patio.

Los Rojinegros pueden volver a ilusionar a su fiel afición si salen del estadio potosino con todo el botín; encadenar otra victoria les llenará de confianza y sus aspiraciones de clasificar se reforzarán; incluso un empate puede ser un buen negocio de cara al cierre del certamen.

El duelo Atlético San Luis-Atlas corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y se jugará en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en punto de las 21:00 horas de este viernes 17, tiempo del centro de México; Joaquín Alberto Vizcarra Armenta será el árbitro central y tendrá como asistentes a Jonathan Maximiliano Gómez y Jaime Adrián Villasana Carrasco, y la transmisión será a través de ESPN y la plataforma Disney Plus.