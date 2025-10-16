Médicos Sin Fronteras sale de Haití

logo pulso
Mundo

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Puerto Príncipe, Haití.- Médicos Sin Fronteras dijo el miércoles que la continua violencia en la capital de Haití le ha obligado a cerrar permanentemente su centro de atención de emergencia en Puerto Príncipe, que había sido una ayuda clave en una ciudad actualmente controlada en un 90% por pandillas.

Más del 60% de las instalaciones de salud de la capital, incluido el hospital general de Haití, están cerradas o no funcionan debido al aumento de la violencia de las pandillas.

El centro de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF), situado en el barrio de Turgeau, había cerrado temporalmente en marzo de 2025 después de que hombres armados abrieran fuego contra cuatro vehículos de la organización que evacuaban al personal del centro. Algunos empleados sufrieron heridas leves.

“El edificio ya ha sido alcanzado varias veces por balas perdidas debido a que está cerca de las zonas de combate, por lo que reanudar las actividades serían demasiado peligrosas para los pacientes y para el personal”, señaló Jean-Marc Biquet, jefe de misión de MSF en Haití.

De enero a junio, se reportaron más de 3.100 personas asesinadas en todo Haití y otras 1.100 resultaron heridas. La violencia de las pandillas también ha desplazado a una cantidad récord de 1,4 millones de personas, un aumento del 36% desde finales de 2024.

