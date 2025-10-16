Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos acciones diarias para seguir contando con espacios seguros y entornos en orden para beneficio de las familias potosinas.

Elementos del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la delegación de La Pila, al encontrarse en trabajos de revisión en el control de la seguridad para el ingreso de visitas, detuvieron a Silvia “N” de 25 años.

La mujer presuntamente intentó ingresar un paquete de marihuana de 167 gramos que llevaba oculto entre sus pertenencias, por lo que, ante la posible actividad delictiva, fue detenida por nuestros elementos ubicados en los filtros de acceso.

El sistema penitenciario del estado de San Luis Potosí se transforma día a día con acciones contundentes en un Potosí sin límites.

