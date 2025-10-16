logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos acciones diarias para seguir contando con espacios seguros y entornos en orden para beneficio de las familias potosinas.

Elementos del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la delegación de La Pila, al encontrarse en trabajos de revisión en el control de la seguridad para el ingreso de visitas, detuvieron a Silvia “N” de 25 años.

La mujer presuntamente intentó ingresar un paquete de marihuana de 167 gramos que llevaba oculto entre sus pertenencias, por lo que, ante la posible actividad delictiva, fue detenida por nuestros elementos ubicados en los filtros de acceso.

El sistema penitenciario del estado de San Luis Potosí se transforma día a día con acciones contundentes en un Potosí sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco
A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

SLP

Redacción

Fue sorprendido por maleantes, le dispararon a quemarropa y huyeron

Atrapan a joven por posesión de droga
Atrapan a joven por posesión de droga

Atrapan a joven por posesión de droga

SLP

Redacción

Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”
Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

SLP

Redacción

Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora
Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

SLP

Redacción