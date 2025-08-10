Atlético San Luis recibe a Cruz Azul en la Liga MX tras Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de su participación en la Leagues Cup los equipos mexicanos retoman su actuar en el Apertura 2025 de la LigaMX, donde Atlético San Luis recibirá la visita de la Máquina del Cruz Azul en partido que cerrará la jornada 4.

Ambos cuadros no estuvieron a la altura de lo que se esperaba en el torneo contra la MLS, por lo que ahora deberán enfocar sus baterías en el balompié azteca.

San Luis marcha en el lugar 13 general con sólo un triunfo y dos derrotas, por lo que deberá empezar a sumar unidades, por lo que podría aprovechar el bajón anímico de los celestes para darle una alegría a su afición.

El equipo de Guillermo Abascal había arrancado con triunfo sobre León, pero luego sumo dos derrotas consecutivas ante Monterrey y Chivas del Guadalajara, este último en gran juego de volteretas, pero al final cayó.

San Luis deberá aprovechar su condición de local, donde hasta el momento no ha logrado un resultado positivo.

En tanto que la Máquina viene de una participación decepcionante donde se llevó una escandalosa derrota de 7-0, poniendo en duda la continuidad de Nicolás Larcamón, quien aún no encuentra la llave para hacer del cuadro celeste un equipo competitivo.

Aún así, los de La Noria suman 5 unidades para instalarse en la quinta posición general del Apertura 2025 en donde no han perdido aún.

Tras la goleada ante el Seattle Sounders, Larcamón dijo que la Maquina tenía que superar esa derrota y aunque ya no perdió (logró dos empates) no pudo ganar en el torneo binacional.

Sin embargo, en la liga casera los celestes van invictos y podrían sumar tres unidades en calidad de visitante, pues San Luis ha mostrado debilidades defensivas, lo que podría ser aprovechado por la delantera visitante, pues ha demostrado que tiene gol y llegada constante.

Cruz Azul tiene la obligación de pelear por los primeros lugares de la tabla general y hacer olvidar un poco al fracaso en la Leagues Cup, donde era considerado de los favoritos luego de conquistar el título de Concacaf.

No hay pretextos para los dirigidos de Larcamón para superar a un rival que hasta el momento no ha demostrado nada como para poner en predicamentos al Cruz Azul.

Además, La Máquina deberá luchar contra si misma tras los errores cometidos, principalmente por su portero Kevin Mier, quien ha pecado de confianza, lo que le ha costado goles en contra.

San Luis recibirá al Cruz Azul el próximo lunes en el estadio Alfonso Lastras en punto de las 21:05 horas con transmisión por ESPN.