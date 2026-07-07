Avanzan italianos en Wimbledon

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LONDRES.- En su primer punto de partido, Flavio Cobolli dio un paso al frente y desató un primer saque de 217 km/h que cayó en la línea y levantó una nube de polvo de tiza en la cancha número 1 de Wimbledon.

Su rival, el quinto preclasificado Alex de Minaur, apenas pudo tocar el saque y la débil devolución del australiano ni siquiera pasó su propia línea de servicio.

Cobolli reaccionó saltando en el aire y bombeando el puño. Lanzó una pelota a la multitud antes de avanzar para estrechar la mano de De Minaur.

Luego el italiano dejó su raqueta y volvió al centro de la cancha y se lanzó a la celebración más icónica del fútbol: girando en el aire como Cristiano Ronaldo, antes de aterrizar sobre el césped con los pies bien abiertos y bajó los brazos de golpe a los costados.

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La multitud, en su mayoría inglesa, supo exactamente lo que estaba pasando y gritó "Siuuu" junto con Cobolli.

"Me encanta su celebración. Me encanta él", dijo Cobolli, quien en su momento también fue un prometedor futbolista en el sistema juvenil de la Roma. "Esta noche voy a alentar por Portugal (contra España en el Mundial) por Ronaldo".

En su partido anterior, Cobolli realizó una celebración de surf tomada del delantero brasileño Matheus Cunha.

Antonelli y Sinner

Mientras que la cuatro veces campeona del mundo, Italia, no logró clasificarse a un tercer Mundial consecutivo, al país no le faltan estrellas deportivas y algunas de ellas tuvieron toda la atención el lunes en el Grand Slam sobre césped.

La victoria de Cobolli por 7-5, 7-6 (4), 6-3 sobre un compañero del top 10 para alcanzar los cuartos de final fue un triunfo contundente mientras intenta respaldar su avance hasta la final del Abierto de Francia.

Al mismo tiempo en la Cancha Central, Jasmine Paolini puso fin el lunes al histórico avance en Wimbledon de la estrella filipina Alexandra Eala al ganar por 6-4, 4-6, 6-3 para volver a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde sus campañas consecutivas hasta las finales de Roland Garros y Wimbledon hace dos años.

Observando a Paolini desde el Palco Real estaba Kimi Antonelli, el piloto italiano de 19 años que lidera la clasificación de la Fórmula Uno para Mercedes.