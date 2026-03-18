Barça se da un festín y avanza en la "Champions"
Logró un 8-3 en el global de la eliminatoria
El Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.
Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphael Dias ´Raphinha´, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dio un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.
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