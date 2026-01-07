Barcelona aplasta 5-0 al Athletic Bilbao en Supercopa de España

YEDA, Arabia Saudí (AP) — Raphinha anotó dos veces mientras el Barcelona aplastó 5-0 al Athletic Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí el miércoles.

El equipo de Hansi Flick sometió a sus rivales vascos con una ráfaga de cuatro goles en el primer tiempo, mientras que el astro del Barcelona Lamine Yamal observaba desde la banca.

Ferran Torres aprovechó un tiro fallido de Fermín López para poner en marcha la paliza a los 23 minutos en el Estadio Alinma de Yeda.

Fermín capitalizó un pase de Raphinha a los 30 y Roony Bardghji coló un disparo bajo el arquero rival Unai Simón, cuatro minutos después.

Raphinha continuó con un disparo fulminante para vencer a Simón a los 38 antes de que el delantero brasileño sentenciara la amplia victoria a los 52.

"Con el resultado lo parece, pero no es fácil ganar al Athletic. Creo que aún estamos en busca de nuestro mejor nivel, pero estamos muy bien, eso es lo que importa", manifestó Raphinha. "Nosotros tenemos que estar centrados en nosotros mismos. Estamos preparados para el que venga".

Raphinha se perdió seis semanas debido a una lesión a principios de esta temporada, pero ha estado jugando con la misma buena forma que la temporada pasada desde su regreso a principios de diciembre. Sus goles y liderazgo fueron cruciales para que el Barcelona ganara La Liga, la Copa del Rey, así como la Supercopa de España la campaña pasada.

Lamine ingresó contra el Athletic como un sustituto tardío. Debería estar fresco para la final del domingo contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid, que disputarán su semifinal el jueves.

El delantero español Nico Williams permaneció en la banca del Athletic durante todo el partido. Williams ha sido afectado por una distensión en la ingle esta temporada.

"Esta es una dura derrota", dijo Simón. "Cuando encajas cinco goles no puedes señalar a un solo jugador. Significa que todo el equipo no jugó bien".

El Barcelona actualmente lidera La Liga. El Athletic es octavo y compite por un puesto europeo.