Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juego

Barcelona vs Real Madrid

: Horario y dónde ver el juegoCIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El futbol mundial se detiene este domingo en el, donde

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protagonizan unque llega cargado de tensión, morbo y, sobre todo, con unEl contexto es claro y contundente. Elde Hansi Flick llega comodel campeonato, con una ventaja de puntos sobre su eterno rival a falta de cuatro jornadas. La ecuación es simple: al cuadro blaugrana le basta con un empate para proclamarse campeón frente a su gente.Del otro lado, elllega con la. No solopara evitar el campeonato azulgrana, también enfrenta un contexto turbulento tanto en lo deportivo como en lo interno.Para colmo, elpodría disputarlo sin una de sus principales figuras:, quien quedó fuera por, debilitando eldel conjunto blanco.Horario y dónde ver el partidoFecha:de 2026.Horario:(tiempo del centro de México).Sede:Transmisión:).