Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juego
El encuentro se disputará el 10 de mayo en el Spotify Camp Nou a las 13:00 horas.
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Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juegoCIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El futbol mundial se detiene este domingo en el Spotify Camp Nou , donde
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Barcelona y Real Madrid protagonizan un Clásico que llega cargado de tensión, morbo y, sobre todo, con un trofeo en juego.
El contexto es claro y contundente. El Barcelona de Hansi Flick llega como líder sólido del campeonato, con una ventaja de puntos sobre su eterno rival a falta de cuatro jornadas. La ecuación es simple: al cuadro blaugrana le basta con un empate para proclamarse campeón frente a su gente.
Del otro lado, el Real Madrid llega con la presión al límite. No solo necesita ganar para evitar el campeonato azulgrana, también enfrenta un contexto turbulento tanto en lo deportivo como en lo interno.
Para colmo, el Clásico podría disputarlo sin una de sus principales figuras: Kylian Mbappé, quien quedó fuera por lesión, debilitando el poder ofensivo del conjunto blanco.
Horario y dónde ver el partido
Fecha: domingo 10 de mayo de 2026.
Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Spotify Camp Nou.
Transmisión: SKY Sports (televisión de paga).
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