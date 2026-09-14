Barren la serie Rayas sobre Astros

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ST. PETERSBURG, Florida.- El dominicano Freddy Peralta lanzó cinco entradas sin permitir hits, y el mexicano Jonathan Aranda conectó dos de los cuatro jonrones de Tampa Bay para ayudar a los Rays a completar una barrida de tres juegos sobre los Astros de Houston con una victoria de 14-4 el domingo.

Peralta (9-11) otorgó tres bases por bolas y realizó 86 lanzamientos por los Rays, que se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 90 victorias esta temporada. El derecho ganó su cuarta apertura consecutiva y ha permitido dos carreras en sus últimas 23 entradas.

El cubano Víctor Mesa Jr. tuvo tres de los 15 hits de los Rays. Pegó un triple de dos carreras en la primera entrada ante Hayden Wesneski (5-2) antes de anotar con un rodado de Chandler Simpson para out, lo que le dio a Tampa Bay una ventaja definitiva.

Cada titular de los Rays tuvo al menos un hit y anotó al menos una carrera.

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Richie Palacios conectó su 10mo jonrón —un batazo de tres carreras para poner el marcador 7-0— después de que el campocorto dominicano Jeremy Peña dejó caer un elevado con dos outs para extender la tercera entrada.

Aranda conectó un jonrón solitario con un out ante Enyel De Los Santos en la cuarta entrada antes de sumar su 21er cuadrangular de la temporada en la séptima —un batazo de dos carreras contra Ronel Blanco. Nick Fortes conectó su quinto jonrón —un batazo de dos carreras en la quinta ante Blanco— para poner el marcador 11-0.

El mexicano Isaac Paredes conectó un jonrón de dos carreras en la sexta —su 21ro— para el primer hit de Houston. Fue ante Brody Hopkins, quien reemplazó a Peralta en su debut en las Grandes Ligas y dio base por bolas a Nick Allen con cuatro lanzamientos.

Allen conectó su tercer jonrón y el puertorriqueño Nelson Velázquez añadió su sexto, al pegar ambos jonrones solitarios consecutivos ante Casey Legumina en la octava.