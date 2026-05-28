Barsa ficha al inglés Anthony Gordon

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Barcelona.- El Barcelona se ha hecho con los servicios del delantero internacional inglés Anthony Gordon, del Newcastle United, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El internacional se convierte así en el primer fichaje del Barça de Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Anderson de Souza ´Deco´, acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.

Gordon, de 25 años, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

No han trascendido las cifras del traspaso, que podría situarse en torno a los 70 millones de euros más una cantidad en variable, ni tampoco la duración de contrato.

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Se espera que el jugador viaje en los próximos días a Barcelona para cerrar la operación y someterse a la pertinente revisión médica antes de integrarse a la convocatoria de la selección inglesa.

La operación se activó hace unos días, pero se ha concretado en tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y del Liverpool.

Tras aterrizar el pasado martes en Barcelona procedente de Inglaterra, Deco reconoció que el Barcelona trabaja en "traer algunos jugadores" y todo apuntaba a que el objetivo sería el brasileño del Chelsea Joao Pedro para apuntalar la posición de nueve, tras el adiós del delantero centro polaco Robert Lewandowski.

Sin embargo, el director deportivo azulgrana aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial.