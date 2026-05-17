Bayern recibe el trofeo de la Bundesliga

Bayern Munich por fin se hizo con el trofeo de la Bundesliga tras ampliar su récord de goles con un triplete de Harry Kane el sábado.

El cuarto triplete de Kane esta temporada elevó su cuenta a 36 goles —a cinco del récord de la liga de Robert Lewandowski de 2020-21— en la goleada 5-1 de Bayern sobre Colonia en la última jornada.

Tom Bischof y Nicolas Jackson también anotaron.

Bayern terminó con 122 goles, superando con facilidad el anterior récord de la Bundesliga de 101, establecido por el Bayern de 1971-72 con figuras como Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

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Leon Goretzka, que deja el club tras ocho temporadas, marcó el gol que rompió el récord cuando aún faltaban cinco jornadas por disputarse.

Con la excepción de la notable temporada invicta a nivel doméstico de Bayer Leverkusen en 2024, Bayern ha ganado todas las Bundesligas desde que Borussia Dortmund conquistó títulos consecutivos en 2012.

El extremo francés Michael Olise, que aportó 15 goles y asistió en otros 22 en 32 apariciones, fue elegido jugador de la temporada de la Bundesliga el sábado, que se convirtió en un día de celebración para la potencia bávara.