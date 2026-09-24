Joel Huiqui no renuncia al bicampeonato

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Joel Huiqui no esconde la ilusión que existe en Cruz Azul por conseguir el bicampeonato. El técnico celeste sabe que será complicado, su principal obstáculo la irregularidad, pero tiene claro que ese objetivo está presente antes de enfrentar al Toluca en el estadio Banorte, por la Jornada 10 del Apertura 2026.

Joel Huiqui y el reto de la regularidad para el bicampeonato

"El bicampeonato estaría increíble, obviamente, para nosotros, y ese es el objetivo", reconoció Huiqui. El estratega sabe que para pensar en una nueva final primero deben encontrar regularidad.

El técnico celeste sabe que todavía falta mucho camino. "Hablar de una final requiere mucho proceso. Estabilizar, sobre todo, la parte futbolística", explicó. Joel también reconoció que la regularidad ha sido una tarea pendiente para La Máquina: "Creo que eso nos ha costado en el torneo".

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Preparación y estado físico para el duelo ante Toluca

Para el duelo ante Toluca, Cruz Azul llega con una semana de mayor trabajo después de los compromisos en año que perdió contra Inter Miami y Monterrey. "Esta semana ha sido más completa", explicó Huiqui, quien destacó que ahora están "recuperando a los que estaban un poco más cargados en la parte física y haciendo un buen plan de partido".

Cruz Azul y los lesionados para enfrentar a Toluca

Uno de los nombres que genera dudas es Rodolfo Rotondi. "Lo de Rodo fue un poco por precaución", explicó el entrenador, quien detalló que el jugador no logró controlar la molestia que tenía. "Decidimos pararlo para que siga todavía la recuperación y hoy está mucho mejor".

Otro caso es el de Amaury García, quien tampoco tiene garantizada su presencia ante Toluca. "El caso de Amaury también tenía una sobrecarga importante. Está en una etapa de readaptación y esperemos tenerlo listo. Si no es para ahora, igual para la próxima semana", explicó Huiqui.

Pese a las ausencias, el técnico confía en los jugadores que tendrán una oportunidad. "Obviamente, nuestras bajas son importantes... Los que van a ingresar en su lugar son jugadores que han hecho una gran temporada". Para Huiqui, "el equipo está listo para competir" lo que resta del torneo.

El técnico de la Máquina sabe que Toluca exigirá una versión sólida de Cruz Azul y por eso espera que las correcciones de la semana se reflejen en la cancha. "Hoy el equipo está listo, hicimos un plan perfecto para poder afrontarlo y seguramente, si hacemos todo correcto y sale todo bien, estaremos festejando el triunfo el próximo fin de semana".