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U2 anuncia nuevo álbum Carnaval De Luz con colaboración de Dolly Parton

El álbum Carnaval De Luz incluye 12 canciones y un dueto con Dolly Parton.

Por AP

Septiembre 24, 2026 05:40 p.m.
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U2 anuncia nuevo álbum Carnaval De Luz con colaboración de Dolly Parton
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      NUEVA YORK (AP) — U2 lanzará su primer álbum de larga duración con material nuevo en nueve años: "Carnaval De Luz", un disco de 12 temas que incluirá una canción con Dolly Parton.

      Detalles del álbum y fecha de lanzamiento

      Interscope Records anunció que el 13 de noviembre será la fecha de venta del 16º álbum de estudio de los rockeros irlandeses. También saldrá un nuevo tema, "Silencio". "Street of Dreams", la primera canción extraída del nuevo álbum, salió en julio.

      "Es una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada", anunció The Edge, guitarrista de la banda, en un comunicado. El cantante Bono añadió: "Habrá guitarras estruendosas, bajos profundos y algunos ritmos extáticos".

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      Producción y colaboración especial

      "Carnaval De Luz" fue producido por Jacknife Lee, quien ha trabajado con U2 desde "How to Dismantle an Atomic Bomb" de 2004.

      El último tema del álbum es "Torn", un dueto con Parton que, según un comunicado, es "lo que tristemente ha resultado ser su última interpretación vocal grabada". Fue coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, de Snow Patrol, y se describe como "una tierna canción country que detalla la ruptura de lazos familiares y que tiene resonancias más amplias".

      La banda, que celebra este año su 50º aniversario, no ha estado inactiva: ha publicado dos EP, "Days of Ash" y "Easter Lily", cada uno con seis canciones, lanzados para el Miércoles de Ceniza y la Pascua, respectivamente.

      La nueva portada del álbum muestra a The Edge y Bono acompañados por el baterista Larry Mullen Jr. y el bajista Adam Clayton caminando en fila por una playa, con Bono encabezando el grupo con un sombrero de copa y un abrigo negro, en un claro eco de la portada de "Abbey Road" de los Beatles.

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