La reelección, "boleto a la final": Galindo
Con la mira en los comicios de 2027, el alcalde capitalino se enfila a su segundo informe: buscará coalición, dice
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Enrique Galindo Ceballos presentará su segundo informe del actual trienio con la mirada puesta en la elección de gobernador. En entrevista exclusiva con Pulso Online, el alcalde de San Luis Potosí confirmó que tiene "intenciones claras hacia el 27" y que al ganar la reelección en la capital obtuvo su pase para "jugar la final". También señaló a la coalición como su ruta para competir.
Intenciones políticas y ruta electoral
"Con la reelección gané un boleto para jugar la final", dijo. Aclaró que no ha sostenido una negociación formal con Morena, aunque aseguró que ha recibido señales de ese partido. Con el PAN sí ha hablado y también lo hizo, en su momento, con el PRI. Sobre una eventual candidatura sin coalición, evitó cerrar la puerta: "Estamos en tiempo todavía de ver qué sucede".
Retrasos en obra pública y gestión municipal
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La definición electoral llega, según Galindo, mientras el Ayuntamiento intenta recuperar meses perdidos en obra pública. Acusó un "retraso intencional" en la tramitación de proyectos municipales, atribuido a la Contraloría estatal y que, afirmó, se resolvió hasta mediados de agosto. El retraso, sostuvo, afectó el ejercicio de mil 125 millones de pesos.
Galindo Ceballos relató que habló directamente con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona quien ordenó: "Destrábenlo". Según el alcalde, el trámite avanzó días después. Actualmente, dijo, hay 75 obras en proceso y espera ejecutar entre octubre y marzo las que quedaron rezagadas.
Relación con el gobernador y evaluación de la administración
El alcalde distinguió entre su trato con Gallardo y el funcionamiento de su administración. "Con el gobernador siempre bien", afirmó, pero añadió que "a veces con su gobierno no jalan bien las cosas". Al pedirle una calificación, otorgó un ocho al gobernador y un seis a la administración gallardista.
Enrique Galindo rendirá su informe el martes 29 de septiembre en la Plaza de los Fundadores. Al ser el segundo de su nuevo periodo y, por sus cinco años consecutivos al frente de la capital, el evento representará un balance que llega a las puertas de la contienda de 2027.
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