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Macklemore anuncia gira Free Palestine con conciertos benéficos

Los ingresos de los conciertos se destinarán a organizaciones que apoyan a palestinos.

Por AP

Septiembre 24, 2026 05:39 p.m.
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Macklemore anuncia gira Free Palestine con conciertos benéficos
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      Tras ser retirado de una gira de Ed Sheeran por sus comentarios propalestinos, Macklemore ofrecerá una serie de conciertos cuyos ingresos se destinarán íntegramente a organizaciones de ayuda a palestinos.

      Gira Free Palestine y fechas confirmadas

      La gira "Free Palestine" comenzará con tres fechas el próximo mes en Europa. Arranca en el 3Arena de Dublín el 26 de octubre, seguida por el Accor Arena de París el 29 de octubre y el OVO Arena Wembley de Londres el 30 de octubre.

      Se anunciarán próximamente más artistas, así como fechas en Estados Unidos.

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      La preventa para fans comienza a las 10 de la mañana hora local el lunes en Macklemore.com.

      Organizaciones beneficiadas y donaciones

      Según un comunicado de prensa de Live Nation, los conciertos beneficiarán a varias organizaciones de ayuda a palestinos, entre ellas Anera, Glia, Gaza Soup Kitchen, Taawon, HEAL Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children´s Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestine Children´s Relief Fund y una agencia de la ONU para refugiados palestinos, UNRWA USA.

      "Si estas últimas semanas nos han mostrado algo, es que algo ha cambiado en los últimos tres años. Ha habido un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese llamado y lo que esperamos de los artistas en este momento", escribió Macklemore en Instagram.

      "Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces están permitidas en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para ser escuchadas, todo el mundo debería prestar atención", añadió.

      Retiro de Macklemore de la gira de Ed Sheeran

      Macklemore fue retirado de gira de Ed Sheeran por sus comentarios propalestinos

      La semana pasada, Macklemore acaparó titulares cuando se reveló que fue retirado como telonero de la gira de Ed Sheeran por Norte y Sudamérica debido a sus comentarios propalestinos sobre el escenario. Desde entonces, también se retiraron todos los demás artistas invitados de Sheeran, incluido un grupo que toca con Sheeran durante parte del espectáculo.

      En ese momento, Sheeran afirmó que la decisión de sacar a Macklemore de la Loop Tour fue del promotor, no suya.

      Macklemore sostuvo que su salida fue el resultado de un esfuerzo encabezado por Robert Kraft, el multimillonario propietario de los New England Patriots. Su Kraft Group también es dueño del Gillette Stadium, donde juega el equipo de la NFL y donde Sheeran actuará este mes.

      Macklemore también anunció que donará un millón de dólares de sus ganancias netas de la gira a seis organizaciones que ayudan a palestinos.

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