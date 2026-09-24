Sorpresa morenista > Renuncia incierta

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Parece que Morena repetirá la historia de 2020, cuando mediante decisiones tomadas en la dirigencia nacional designó una candidatura con pocas posibilidades para la elección del año siguiente.

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El muy promocionado proceso de selección del coordinador estatal de la Defensa de la 4T en San Luis, un eufemismo para no hablar del virtual candidato a la gubernatura, naufragó, siendo declarado nulo.

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Con ello, se mandaron a la basura las aspiraciones de los casi 30 aspirantes que se inscribieron en el proceso, y a los que ayer en el comité estatal les dio las gracias por participar, sin abundar en los motivos de por qué el exsenador Elí Cervantes Rojas fue designado para ese cargo.

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Un indicativo de que las posibilidades del también funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en unos comicios no son las mayores es que ni siquiera se inscribió en el proceso. En términos coloquiales, Morena se sacó de la manga esta opción.

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Pero hay que tener clara una situación: aún falta mucho tiempo para que los partidos inscriban a sus candidatos oficiales, por lo que podría haber cambios. Y podrían ser sorpresivos.

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También del lado izquierdo del espectro político, ayer corrió profusamente la versión de que el empresario Gerardo Sánchez Zumaya abandonaba la búsqueda de la candidatura por la gubernatura, que hasta ayer, era la del PT.

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Se citaba un comunicado como el vehículo de la renuncia, pero sólo hubo menciones, sin que exhibiera el presunto documento o que el empresario confirmara la versión en algunas de sus redes sociales.

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Desde el equipo del empresario huasteco, se comentó a este medio que no existía tal

renuncia.

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La Secretaría de Finanzas presumió haber disminuido la deuda pública bancaria del estado, de tres mil 609 millones de pesos a dos mil 972 millones de pesos, una baja de 636 millones de pesos.

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La dependencia atribuyó la reducción a "a una política de disciplina financiera y manejo responsable del gasto, acompañada por mayores ingresos propios y un uso eficiente de los recursos".

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En realidad, tanto los pasivos de largo plazo que heredó y que renegoció han disminuido porque los abonos estaban pactados desde su contratación y se descuentan en automático de las participaciones federales del estado. No hay mucho mérito en ello.

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Por lo que toca a los préstamos quirografarios, el caro crédito de corto plazo, la dependencia indica que existe una estrategia para saldarlos a más tardar el 2 de diciembre de este año.

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No habló, sin embargo, del monto contratado por esta vía, más de diez mil millones de pesos, la Sefin no habló. Quizá porque la suma triplica el monto de la deuda bancaria de largo plazo.