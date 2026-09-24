Tras 16 meses, Chihuahua vuelve a exportar ganado a EU

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Chihuahua reanudó este jueves la exportación de ganado en pie a Estados Unidos por el cruce San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, después de 16 meses de suspensión por la contingencia del gusano barrenador. El primer embarque estuvo integrado por 750 cabezas de ganado.

La reapertura permite a los productores recuperar una vía hacia uno de sus principales mercados, aunque el flujo todavía estará sujeto a evaluación. La meta de las autoridades sanitarias es llegar a mil 500 animales diarios a partir de la cuarta semana, siempre que se cumplan los protocolos y se mantengan las condiciones para impedir la propagación de la plaga.

Para autorizar los cruces se reforzaron las áreas de inspección con binomios caninos, lectores de radiofrecuencia para seguir el rastro de los animales y ajustes en los tratamientos sanitarios, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Estados Unidos había planteado una reapertura por etapas y la revisión de cada animal que ingrese por los pasos autorizados.

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, calificó el primer cruce como un momento histórico para el sector. Recordó que la exportación a Estados Unidos ha sido parte de la actividad ganadera del estado durante más de un siglo y comparó el cierre reciente con otras interrupciones provocadas por crisis sanitarias o acontecimientos históricos.

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Juan Carlos Flores, jefe del Departamento de Ganadería del gobierno estatal, atribuyó la reapertura al trabajo de adecuación de la infraestructura y coordinación entre productores y autoridades. Por ahora, el paso de las primeras 750 reses no significa un regreso inmediato al volumen habitual de exportación: los envíos aumentarán conforme se evalúe el funcionamiento del nuevo esquema.