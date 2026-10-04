logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Blanquean los Medias Blancas 3-0 a Guardianes

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Blanquean los Medias Blancas 3-0 a Guardianes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CLEVELAND.- Los Medias Blancas de Chicago prescindieron de abridores en 11 juegos de la campaña, la mayor cifra de las Grandes Ligas, para anclar en la postemporada por primera ocasión desde 2021.

      El manager Will Venable recurrió de nuevo exclusivamente a su bullpen para ganar el primer juego de la serie de comodines, en camino a una barrida sobre Houston.

      La fórmula volvió a dar dividendos el sábado en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana contra Cleveland.

      Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras, cinco lanzadores de Chicago se combinaron para permitir apenas tres hits y ponchar a 12, y los Medias Blancas blanquearon 3-0 a los Guardianes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Sales y tienes un plan aproximado y luego los jugadores tienen que salir y ejecutar. Hoy pudimos hacerlo", dijo Venable. "Van a negociar sus bases por bolas, y tienen una ofensiva dinámica. Así que es muy importante que tengas a muchachos que se respalden entre sí en estas situaciones, y eso fue lo que vimos hoy" .

      Colson Montgomery añadió un doble impulsor por los Medias Blancas, que han ganado nueve de sus últimos 11 juegos desde la temporada regular.

      Cleveland —que ganó su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana al superar a los Medias Blancas por un juego— llenó las bases con dos outs en la tercera y cuarta entradas, pero no pudo anotar.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos aplasta al Tri
        Estados Unidos aplasta al Tri

        Estados Unidos aplasta al Tri

        SLP

        Pulso Online

        México cayó 3-0 en el primer clásico de Rafael Márquez

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos
        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        Rafael Márquez mezcla jugadores jóvenes y consolidados para el Clásico de CONCACAF.

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación
        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        SLP

        El Universal

        Kimi Antonelli hereda la pole position tras la penalización a Red Bull por cambio de motor.

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit
        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        SLP

        AP

        El jonrón de Jonathan Aranda fue decisivo para la victoria de Tampa Bay.