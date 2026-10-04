Blanquean los Medias Blancas 3-0 a Guardianes

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CLEVELAND.- Los Medias Blancas de Chicago prescindieron de abridores en 11 juegos de la campaña, la mayor cifra de las Grandes Ligas, para anclar en la postemporada por primera ocasión desde 2021.

El manager Will Venable recurrió de nuevo exclusivamente a su bullpen para ganar el primer juego de la serie de comodines, en camino a una barrida sobre Houston.

La fórmula volvió a dar dividendos el sábado en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana contra Cleveland.

Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras, cinco lanzadores de Chicago se combinaron para permitir apenas tres hits y ponchar a 12, y los Medias Blancas blanquearon 3-0 a los Guardianes.

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"Sales y tienes un plan aproximado y luego los jugadores tienen que salir y ejecutar. Hoy pudimos hacerlo", dijo Venable. "Van a negociar sus bases por bolas, y tienen una ofensiva dinámica. Así que es muy importante que tengas a muchachos que se respalden entre sí en estas situaciones, y eso fue lo que vimos hoy" .

Colson Montgomery añadió un doble impulsor por los Medias Blancas, que han ganado nueve de sus últimos 11 juegos desde la temporada regular.

Cleveland —que ganó su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana al superar a los Medias Blancas por un juego— llenó las bases con dos outs en la tercera y cuarta entradas, pero no pudo anotar.