Bravos humillan a Tigres de Detroit

DETROIT.- El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón y Bryce Elder lanzó siete sólidas entradas por los Bravos de Atlanta, quienes arrollaron el viernes 10-1 a los decaídos Tigres de Detroit.

Los Tigres han perdido cuatro compromisos seguidos y siete de sus últimos ocho. Han permitido que los Guardianes de Cleveland se acerquen a tres juegos del primer lugar en la División Central de la Liga Americana.

Detroit ha sido superado por 17-2 de manera combinada en sus últimos tres juegos.

Elder (8-10) permitió una carrera y cinco hits. Ponchó a seis y no dio bases por bolas.

Se enfrentó a los Tigres por primera vez y ahora ha lanzado contra todos los equipos excepto Atlanta.

Los Bravos anotaron tres veces en cada una de las dos primeras entradas contra su excompañero Charlie Morton (9-11), quien permitió seis carreras y sólo sacó cuatro outs.

Jurickson Profar abrió el juego con un doble, y Morton golpeó a Matt Olson. Fue la vez número 200 que Morton propinó un pelotazo, convirtiéndolo en el quinto lanzador en la historia de las mayores en alcanzar esa cifra y el primero en 98 años.

Morton caminó a Acuña y Drake Baldwin para forzar una carrera. Ozzie Albies siguió con un sencillo de dos carreras.

El inning concluyó sin más daño, pero Nacho Álvarez Jr. comenzó el segundo con un sencillo dentro del cuadro. Profar fue retirado con una roleta, pero Olson conectó un doble impulsor para poner el encuentro 4-0 y Acuña sacudió un jonrón de dos carreras para poner fin a la noche de Morton.

Por los Bravos, el venezolano Acuña de 4-1 con dos anotadas y dos producidas. El dominicano Marcell Ozuna de 4-0.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-2. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El boricua Javier Báez de 3-1.