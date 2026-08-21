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Bravos logran victoria ante Medias Blancas

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Bravos logran victoria ante Medias Blancas
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      CHICAGO.- Grant Holmes llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada, Austin Riley conectó un doble y un sencillo para impulsar las carreras de Atlanta, y los Bravos superaron el jueves por 2-0 a los Medias Blancas de Chicago para poner fin a una racha de tres derrotas.

      Holmes no permitió un hit hasta que Andrew Benintendi conectó un sencillo en línea al jardín izquierdo sin outs en la séptima, en el duelo entre líderes de división. El derecho fue relevado por Didier Fuentes después del hit, que llegó tras una base por bolas al abrir la entrada al cubano Miguel Vargas.

      Holmes, de 30 años (8-5), otorgó tres boletos y ponchó a tres en una actuación de seis entradas y fracción, con 94 lanzamientos. Fuentes cerró la séptima al ponchar a los tres bateadores y dejar a dos corredores en base. Dylan Lee siguió con una octava perfecta y el dominicano Raisel Iglesias lanzó una novena de 1-2-3 para su salvamento número 26 y completar un juego de un solo hit.

      El hondureño Mauricio Dubón, de Atlanta, conectó tres hits y anotó una carrera.

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