Brillan potosinas en ciclismo de feria

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Las ciclistas potosinas Valeria Cruz y Jimena Méndez tuvieron una destacada actuación en la Clásica de Feria 2026, al subir al podio en sus respectivas categorías dentro de una de las competencias de ruta más importantes del occidente del país.

Valeria Cruz se proclamó campeona de la categoría Libre Femenil, mientras que Jimena Méndez obtuvo un meritorio tercer lugar en la Juvenil Femenil, resultados con los que ambas representantes pusieron en alto el nombre de San Luis Potosí frente a un competitivo pelotón nacional.

La tradicional prueba se disputó sobre un exigente circuito urbano de 3 kilómetros, que incluyó una subida de aproximadamente 750 metros con una pendiente cercana al 4 por ciento, recorrido que demandó estrategia, resistencia y un gran esfuerzo físico de los participantes, quienes además enfrentaron temperaturas de hasta 30 grados centígrados.

La competencia reunió a destacados equipos de distintas entidades del país, entre ellos Tenis Star de Jalisco, Transportes Lain de Saltillo y Balbanera de Zacapu, Michoacán, además de contar con una importante asistencia de aficionados que disfrutaron de una jornada marcada por el alto nivel deportivo y un ambiente familiar.

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En la categoría Libre Femenil, Valeria Cruz, representante del equipo Bravetta, se quedó con la victoria tras una sólida actuación. El segundo puesto fue para Nancy Barriento, de Latin Cycling, mientras que Melania Castañeda completó el podio.

Por su parte, en la Juvenil Femenil, María Yarely Segura se adjudicó el primer lugar, seguida por Kenia Veloz, mientras que la potosina Jimena Méndez, del equipo Posadas, cerró la competencia con un destacado tercer sitio.

En la categoría Elite Varonil, el triunfo fue para José Alfredo Aguirre Infante, del equipo Transportes Lain, escoltado por su compañero José Juan Prieto de Luna, mientras que Olaf González, de Balbanera, finalizó en la tercera posición.

En la Juvenil Varonil y Novatos, Emiliano Ramos, de Team Ramos, cruzó primero la meta, seguido por Fernando Velázquez, de Tenis Star, y Santiago de Luna, quien ocupó el tercer puesto.

Dentro de las categorías máster, Ignacio Sarabia Díaz se impuso en la Máster 30, mientras que Florencia Ramos conquistó la Máster 40. En la Máster 50, el vencedor fue Omar Gómez, y en la Máster 60 el primer lugar correspondió a Francisco Javier Ruiz.