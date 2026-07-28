Brock Purdy se adapta sin Kyle Shanahan
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santa clara.- La voz del entrenador Kyle Shanahan en el casco de Brock Purdy ha sido casi una constante en los entrenamientos durante las primeras cuatro temporadas del quarterback en la NFL.
Eso ha obligado a Purdy a adaptarse mientras se prepara para el quinto año con los 49ers de San Francisco, con Shanahan iniciando el campamento de entrenamiento como un observador silencioso en la práctica, en lugar de participar activamente, tras un grave accidente automovilístico que dejó al entrenador con una conmoción cerebral.
"Es nuestro hombre. Es quien dirige todas las reuniones del equipo y todo eso, y repasa el fútbol situacional, cómo se va a ver la práctica. Es nuestro líder. Ha sido raro en el sentido de no tener eso. Pero diré que creo que los entrenadores asistentes han hecho un buen trabajo al dar un paso al frente", comentó Purdy sobre Shanahan.
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