Brujas Soccer, subcampeón

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El Club Brujas Soccer escribió una página memorable para el futbol potosino al proclamarse subcampeón de la Fase Nacional Varonil 2026 del Sector Amateur, luego de caer por marcador de 2-1 ante la Universidad Autónoma de Zacatecas en la gran final disputada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en la ciudad de Toluca, Estado de México.

El conjunto potosino culminó un extraordinario torneo en el que compitió frente a 166 equipos de todo el país, consolidándose como uno de los mejores representativos del futbol amateur nacional gracias a un recorrido marcado por la disciplina, el orden táctico y la calidad futbolística.

A lo largo de la competencia, Brujas Soccer mostró un juego sólido que le permitió avanzar hasta el partido por el campeonato. Bajo la dirección técnica de Iván Santos y Usiel "La Bruja" Torres, el equipo se convirtió en uno de los protagonistas del certamen, dejando en alto el nombre de San Luis Potosí.

En la gran final, el representativo potosino peleó cada balón hasta el silbatazo final y nunca renunció a la posibilidad de igualar el marcador. Sin embargo, el conjunto zacatecano logró mantener la ventaja para quedarse con el título nacional.

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Pese al resultado, la actuación de Brujas Soccer fue ampliamente reconocida por el esfuerzo, compromiso y entrega mostrados durante toda la competencia, convirtiéndose en un ejemplo del crecimiento que vive el futbol amateur potosino.

El plantel que consiguió el histórico subcampeonato estuvo integrado por Giancarlo Morales, Brandon Nieto, Luis Javier Zavala, Santiago Herrerías, Kevin Monrreal, Sebastián Rodríguez, César Alonso, Matías Hernández, Maximiliano Rodríguez, Amaury Rodríguez, Santiago Landa, Rodrigo de Alba Reynoso "Chino", Santiago Muñoz, Ángel Cervantes "Dueñitas", Pablo Zacarías, Luis Arturo Rodríguez e Iker Vega, quienes representaron con orgullo los colores de la institución durante el campeonato.

Aunque el campeonato quedó a un paso, el subcampeonato representa un logro histórico para la institución y un reconocimiento al esfuerzo realizado por jugadores, cuerpo técnico y directiva, quienes regresan a casa con la satisfacción de haber colocado a San Luis Potosí entre los mejores equipos del país y con la motivación de volver a luchar por el título en futuras ediciones.