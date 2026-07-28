¿Quién es el papá de Arantza Ruiz, integrante de "LCDLFM"?

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Arantza Ruiz trae porra, la actriz tiene un admirador número uno que en redes sociales la apoya desde antes de que entrara a "La casa de los famosos México", se trata de su padre, quien ha participado en más de 40 telenovelas.

La intérprete es hija del actor Alejandro Ruiz, quien durante 35 años fue actor exclusivo de Televisa y es recordado por su participación en diversas telenovelas, entre ellas "Esmeralda" (1997), donde dio vida a Adrián Lucero, uno de los personajes más recordados de la producción protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga.

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Para muchos, el personaje de Alejandro Ruiz como Adrián Lucero y el de Nora Salinas como Gracielita Peñarreal, fueron igual de importantes, o hasta más, que los protagonistas de la historia.Los televidentes quedaron enganchados con la historia de amor de Adrián y Graciela, la cual tuvo un trágico final, uno de los más tristes en la historia de los melodramas mexicanos.Aunque la telenovela tiene casi 30 años que se estrenó, entre los grupos de fans en redes siempre recuerdan la historia de Adrián y Gracielita, impedida principalmente por Fátima, mamá de Graciela, encarnada por Laura Zapata.Alejandro suma otras telenovelas exitosas como "Mañana es para siempre" y "Amarte es mi pecado"; desde que su hija Arantza entró al reality de Televisa, el actor no ha dejado de apoyarla y de decir que está muy orgulloso de ella y de todo lo que ha logrado, aunque para muchos sea "una desconocida".Además de Alejandro Ruiz, Arantza también heredó la pasión por el entretenimiento de su madre, Socorro Méndez, productora de cine.Aunque sus padres le recomendaron no aceptar la invitación para integrarse al reality, Arantza decidió seguir su intuición.La actriz ha contado que cuando les informó que había sido invitada a participar en "La casa de los famosos México", ambos le aconsejaron rechazar la propuesta, pues consideraron que este tipo de programas puede impulsar la carrera de algunos famosos, pero también exponerlos a fuertes críticas.Sin embargo, fiel a su personalidad, Arantza tomó la decisión de aceptar el reto.Antes de entrar al programa, Arantza tuvo tiempo de concluir las grabaciones de "Tierra de amor y coraje", producción de José Alberto Castro que llegará primero a Estados Unidos y posteriormente a México.La actriz explicó que conocía desde enero su incorporación al reality, lo que permitió coordinar los tiempos de trabajo para no afectar las grabaciones de la telenovela.En su trayectoria también figuran producciones como "Vencer el pasado" (2021), "Eternamente amándonos" (2023), "Me atrevo a amarte" (2025) y el unitario "La rosa de Guadalupe".Arantza aseguró que no llegará con una estrategia definida, ya que considera que dentro de "La Casa de los Famosos México" las circunstancias cambian constantemente y cualquier plan puede venirse abajo.Entre los participantes con quienes más le entusiasma convivir se encuentran Cynthia Klitbo, a quien admira por su trayectoria, y Karina Torres, con quien cree que podría protagonizar momentos muy divertidos.Expresó su entusiasmo por compartir la experiencia con actores y cantantes de amplia trayectoria, pues considera que será una oportunidad para aprender de ellos.La actriz también reconoció que el reality está diseñado para llevar emocionalmente al límite a sus habitantes, aunque espera mantener la calma y disfrutar la experiencia, sin importar si permanece solo unos días o consigue llegar hasta la final.