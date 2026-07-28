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Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

Dos elementos de la GCE eran vallenses y otro más originario de Axtla de Terrazas

Por Huasteca Hoy

Julio 28, 2026 05:07 p.m.
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Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila
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      Un homenaje y último adiós se llevó a cabo este día por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a los dos policías estatales originarios de Ciudad Valles, que fallecieron en la delegación de La Pila en cumplimento de su deber.

      En presencia del titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, familiares y cercanos de Michelle Guadalupe Stevens Martínez y Jesús Salazar Santos hubo exequias para estos dos agentes que encontraron la muerte el domingo 26 en un lugar alejado de la comunidad de Cerritos.

      Este mismo día, en Axtla de Terrazas, Mariano Martínez Bautista, fallecido en el mismo hecho, también fue homenajeado por las autoridades y familiares.

      El informe preliminar fue que los tres murieron en un ataque directo, sin embrago, la FGE no ha logrado establecer una versión definitiva sobre la agresión. 

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