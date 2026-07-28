Marc Cucurella cumple promesa y tatúa a Luis de la Fuente

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Marc Cucurella cumplió su palabra y se tatuó la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como dijo si ganaba la Copa del Mundo 2026.

"Las promesas se cumplen", escribió el futbolista del Real Madrid en la fotografía que publicó en su historia de Instagram, junto al tatuador Ganga y el conocido influencer Ceciarmy.

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El lateral español hizo la promesa durante la concentración de que, si España se proclamaba campeona, luciría en su piel la cara del seleccionador nacional.El diseño del tatuaje consiste en un dibujo de Luis de la Fuente sujetando la copa del mundo con el logo del Mundial 2026 de fondo."Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", dijo Ceciarmy en un vídeo en el que mostraba a un sonriente Marc momentos antes de grabarse en la piel el curioso tatuaje.Además, el futbolista de la Roja aceptó otra promesa. En este caso, "si España gana el Mundial de 2030, Cucurella cumplirá lo que diga el comentario/citado con más me gusta", publicó Ceciarmy en su cuenta de X, que ya acumula más de 30 mil reproducciones.Álex Baena, del Atlético de Madrid y compañero de Cucurella en la selección, también prometió tatuarse el rostro de Luis De la Fuente, pero de momento se desconoce si ya lo llevó a cabo.España se proclamó campeón del mundo el pasado 19 de julio, luego de vencer (1-0) en tiempos extras a la Selección Argentina.