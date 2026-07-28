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Cynthia Klitbo revela que padece enfermedad de Hashimoto

La actriz mexicana habló sobre su diagnóstico y los síntomas que sufrió durante años.

Por El Universal

Julio 28, 2026 05:43 p.m.
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Cynthia Klitbo revela que padece enfermedad de Hashimoto
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      La participación de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México dejó al descubierto un aspecto de su vida personal. La actriz compartió que vive con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario que ha cambiado por completo su alimentación y que durante años le provocó síntomas que no lograba explicar.


      Su testimonio despertó el interés de los seguidores del reality, quienes comenzaron a preguntarse qué es, cómo se manifiesta y por qué puede impactar de manera importante la calidad de vida de quienes lo padecen.

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      Durante una conversación con sus compañeros dentro del reality show de Televisa, Klitbo habló sobre el diagnóstico que recibió tras someterse a estudios hormonales, luego de experimentar durante mucho tiempo episodios de depresión y un cansancio constante que afectaban su rutina diaria.
      La actriz explicó que antes del diagnóstico no entendía por qué era incapaz de mantener actividades como asistir al gimnasio durante varias semanas seguidas. Incluso relató que había días en los que permanecía en la cama debido al agotamiento extremo, una situación que finalmente encontró explicación tras conocer que padecía tiroiditis de Hashimoto.
      Además, señaló que la enfermedad también modificó por completo su alimentación. Indicó que no puede consumir cualquier tipo de alimento debido a que presenta "estómago permeable" y problemas relacionados con la tiroides, por lo que actualmente basa su dieta principalmente en carne, pescado y verduras.
      De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que ataca la glándula tiroides, encargada de producir hormonas que regulan múltiples funciones del organismo, como el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles de energía.
      Con el paso del tiempo, el sistema inmunológico destruye las células responsables de producir estas hormonas, lo que suele derivar en hipotiroidismo, es decir, una disminución en la actividad de la glándula.
      Este padecimiento también recibe los nombres de tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica y tiroiditis autoinmunitaria crónica. Aunque puede presentarse en cualquier persona, es mucho más frecuente en mujeres de mediana edad y, por lo general, el tratamiento consiste en reemplazar la hormona tiroidea para compensar la disminución de su producción.
      Uno de los principales desafíos de la enfermedad de Hashimoto es que sus primeras manifestaciones suelen pasar desapercibidas. Sin embargo, conforme disminuye la producción de hormonas tiroideas, comienzan a aparecer síntomas que pueden afectar diferentes áreas del organismo.
      Entre las señales más frecuentes se encuentran la fatiga persistente, el cansancio excesivo, la sensibilidad al frío, el aumento de la somnolencia, la piel seca y el estreñimiento. También pueden presentarse debilidad muscular, dolores y rigidez tanto en músculos como en articulaciones, además de alteraciones en el ciclo menstrual.
      A estos síntomas se suman episodios de depresión, problemas de memoria y concentración, inflamación de la glándula tiroides o bocio, hinchazón facial, uñas quebradizas, caída del cabello y, en algunos casos, aumento del tamaño de la lengua.

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