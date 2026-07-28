Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores esta consiente que es un aliado del ecosistema inmobiliario y facilitador para familias derechohabientes en el estado.

San Luis Potosí, Julio de 2026

Se llevó a cabo la novena sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) SLP, Consejo presidido por Neil Castro Ortega y Dolores Mejía Ruiz, Presidente y Vicepresidenta respectivamente, quienes en compañía de socias y socios, recibieron en esta ocasión a funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) SLP, donde su titular el Mtro. Francisco Adán Romero, estuvo atento de las dudas, inquietudes y peticiones que le hicieron saber los socios adherentes a esta industria, en donde la constante en el uso de la palabra por parte de mujeres y hombres empresarios inmobiliarios, fue el uso de suelo y la tramitología de cierto proyectos habitacionales y residenciales.

En esta ocasión el Titular del INFONAVIT en SLP, presentó a Maribel Torres Rivera, nueva Titular de la Dirección de Crédito de dicho instituto., por su parte Torres Rivera, de viva voz señalo que el área a su cargo esta de puertas abiertas para todos los socios AMPI, reconociendo la fuerte presencia, organización y empuje que tiene este gremio inmobiliaria en toda la zona metropolitana, la cual en los últimos años ha necesitado de este sector para ofertar innumerables áreas comerciales, residenciales y habitacionales, señalando que su trayectoria a lo largo del instituto en varios estados, la hace poner toda su experiencia y capacidades en la delegación Potosina.

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Ambos funcionarios propusieron a los presentes trabajar en mesas de dialogo para dar viabilidad a las inquietudes del sector, cabe señalar que en este mismo encuentro estuvo presente la titular del área de turismo del ayuntamiento capitalino, Claudia Peralta Antiga, quien mostro las fortalezas con las que cuenta la capital potosina en temas turísticos y culturales; y como estas, hacen de una capital potosina fuerte a nivel nacional e internacional.

De igual forma señalo que hay una constante promoción en todo México y en el extranjero de SLP Capital, por parte de la dirección que ella preside, promoviendo con orgulloso las empresas 100% capitalinas, las cuales son también parte del atractivo que hace brillar a San Luis Potosí.

En el marco de esta misma sesión Dolores Mejía, vicepresidenta de AMPI, reiteró seguir promoviendo el Foro Inmobiliario 2026 AMPI SLP, y hace una invitación al público en general a que participe en este encuentro inmobiliario, el cual se llevará a cabo en el mes de octubre con extraordinarios ponentes, áreas de exposición, talleres y encuentros de negocios, que fortalecerán a San Luis Potosí y lo colocarán como un referente en los negocios inmobiliarios de la zona bajío.

Por parte de la presidencia de AMPI encabezada por Neil Castro Ortega, se congratuló por las atenciones y apertura que autoridades de INFONAVIT pusieron al sector, quienes están interesados de concretar ventas, construcciones y promover la renta, así como la comercialización de inmuebles., de igual forma Castro Ortega, respaldo la intervención y acciones de la vicepresidenta Dolores Mejía.